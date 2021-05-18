Змея укусила ребенка, а сыворотку не укололи, хотя она была в наличии: подробности скандала в Энергодаре

Май, пожалуй, самый "змееопасный" месяц года – судя по сводкам, именно в этот весенний месяц чаще всего происходят встречи людей с ползучими гадами, которые не всегда завершаются благополучно. 2 мая в Энергодаре Запорожской области 6-летнюю Софию во время семейной вылазки на природу укусила гадюка. Девочку сразу же доставили в городскую больницу, а затем перевезли в Запорожскую областную детскую клиническую больницу, где она и проходила лечение. Можно сказать, что все закончилось благополучно. Почти благополучно.

"В месте укуса, на внутренней части 4-го пальца, у девочки образовался некроз, – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Владимир Лебединский. – Там кожа омертвевшая, черная. И этот некроз нужно иссечь и где-то у нее снять. Может, с живота или с бедра лоскуток кожи (эпидермиса) и туда его пересадить, чтобы прикрыть рану и пальчик сгибался. Мы ее выписали домой. А через некоторое время ребенок с мамой поступят в 5-ю городскую больницу, где в ожоговом отделении занимаются кожной пластикой".

По словам доктора, такие последствия бывают не всегда. Кстати, буквально через несколько дней после Софии в областную больницу попал ее ровесник из Большой Знаменки, из того же региона. При каких обстоятельствах мальчика укусила змея, Владимир Александрович не знает, но заверяет, что его состояние не критическое.

"Изначально маленького пациента положили в реанимацию. Там его откапали, он компенсирован, после чего переводят к нам в отделение. Его змея тоже укусила за палец левой руки. Так же, как и в предыдущем случае, у него отечная синяя кисть, отечное предплечье, плечо. Но там всего-навсего две точки от змеиного укуса", – рассказывает медик.

Через 5 дней сыворотка уже не нужна

А в Энергодаре тем временем разгорелся скандал по поводу отсутствия у местных медиков необходимого препарата. На эту проблему обратила внимание депутат Энергодарского совета Мария Джунь – знакомая семьи пострадавшей девочки, и сама медик, опубликовав в местном паблике возмущенный пост.

"Практически в первые минуты после укуса – резкое ухудшение самочувствия, нарушение зрения, рвота, спутанность сознания. Ребенок доставлен в медсанчасть в считанные минуты. Госпитализация в реанимационное отделение, врачи делают все, на что у них есть ресурс. Но основного средства для оказания специфической помощи – сыворотки (анатоксина) против укуса ядовитых змей у нас в Энергодаре (как тогда было обозначено) НЕТ. А значит, возможности эффективно и полноценно оказать своевременную помощь тоже НЕТ.

Чтоб избежать тяжелых последствий, сыворотка должна быть введена в кратчайшие сроки с момента укуса. Ребенка забрала детская областная больница. В Запорожье сыворотка есть, она введена", – говорит Мария.

С ее слов лечение включало в себя неделю в условиях реанимации, хирургическое вмешательство для удаления некротических тканей в области укуса и еще неделю в отделении хирургии.

"Ребенок выходил из состояния достаточно тяжело и долго, впереди еще операция и минимум 2 недели восстановления. Но могло быть и по-другому, если бы не было упущено драгоценное время, когда яд распространялся по руке и по всему организму. В случае своевременного введения сыворотки, ее антитоксическое действие значительно облегчает состояние. Именно ПОЗДНЕЕ введение сыворотки (через 11 часов!!!) после укуса обозначено лечащими врачами как фактор, который является определяющим тяжесть последствий.

В момент, когда это произошло, мы "перевернули" весь интернет в попытках срочно найти сыворотку. Но минимальный срок доставки 5 дней – это в данной ситуации было уже "ни о чем", – поясняет женщина.

С датой ошибся провизор

Когда этот случай начали разбирать на уровне городского руководства, то выяснилось, что на складе медсанчасти сыворотка в наличии была. Ну как – была? "Теоретически", – уверяет директор (главврач) "Специализированная медико-санитарная часть №1 Энергодара Андрей Бредихин. Вот только воспользоваться ей, якобы, было уже нельзя, потому что ее срок годности истек ровно два дня назад. А скандальности ситуации добавила ошибка сотрудницы, готовившей в исполком еженедельную сводку о наличии в СМСЧ лекарственных средств, медицинских изделий и прочего.

"Неправильно подали информацию, что антитоксин годен до 06 месяца. На самом деле – до 05.2021 года, я даже выложил на страничке в Фейсбуке фото упаковки с указанной датой срока годности, – объяснил "Телеграфу" Андрей Бредихин. – По фармацевтическим канонам это означает, что последним днем, разрешенным для введения этого антитоксина пациенту, было 30.04.2021. Ошибся провизор и отправил в горсовет шестой месяц. Потому и произошло такое непонимание. То есть, антитоксин уже был с прошедшим сроком годности и 2-го мая его использовать было уже нельзя. А значит, фактически его не было".

Для людей, далеких от медицины, разница в эти полтора-два дня кажется несущественной (ну не все ж выкидывают из холодильника баночку сметаны, которую надо было доесть еще вчера?). Но медик озадачивает вопросом: "А вы бы своему ребенку вкололи препарат с прошедшим сроком годности? Если бы неприятность с ребенком случилась 30 апреля, а не 2 мая, то его бы использовали без проблем".

По удивительному стечению обстоятельств препарат, изготовленный 4 года назад, поступивший в больницу 2,5 года назад, понадобился сразу же после того, как срок годности истек. Под постом медика разгорелись споры: как трактовать даты на упаковке антитоксина, играют ли роль два дня "просрочки", выяснения, почему вовремя не был закуплен новый препарат и даже подозрения в том, что за препарат хотели "денег по-легкому срубить".

По словам Андрея Бредихина, данный препарат, как и часть других, закупить невозможно, он поступает централизованно по распределению из областного департамента здравоохранения, а к ним – из центра по госзакупкам. "Новый препарат заказали, но когда он будет – неизвестно, потому что с ним есть перебои в стране". Кстати, та же проблема и с антитоксической сывороткой против ботулизма.

Владимир Лебединский энергодарского коллегу поддерживает:

"По большому счету, может эти полтора дня и не играли бы роли, но, тем не менее, если по инструкции написано "до такого-то числа", значит, надо это соблюдать. Хотя, я думаю, что за один день с препаратом ничего существенного не произойдет, но, тем менее, никто из медиков не будет рисковать. А, не дай Бог, осложнение? Тогда все спишут на то, что был написан срок годности, а его нарушили. И все, судебное разбирательство".

Судя по материалам в интернете, и в других областях на вооружении медиков находилась именно эта партия индийской поливалентной сыворотки от укусов гадюк со сроком годности до мая 2021 года. Ранее Украина получали сыворотку российского производства, завода "Микроген", но она не прошла перерегистрацию в Минздраве. Руководство энергодарского медучреждения направило на область запрос с требованием обеспечить город сывороткой на случай чрезвычайной ситуации. Реально ли это – выяснить в областном департаменте охраны здоровья пока не удалось.