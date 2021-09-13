В Одессе мужчина прокатился с питоном в трамвае: фото инцидента "взорвало" соцсети

Змея напугала пассажиров, однако они не вышли из транспорта.

В Одессе один из пассажиров трамвая №5 перевозил с собой двухметрового питона.

Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".

В сети появилось фото, сделанное одним из тех, кто находился в трамвае.

Похоже, что пассажира переднего сиденья не пугает екзотчний сосед по сиденью

На снимке видно, что длинная змея спокойно сидела на руках хозяина и наблюдала за пассажирами. Она обвилась вокруг ручки переднего сиденья, где сидел другой пользователь общественного транспорта.

Пассажиры хоть и испугались, увидев в трамвае огромного питона, однако не вышли из транспорта. Стоит отметить, что этот вид змей не является ядовитым.

Читатели соцсетей активно отреагировали на увиденный снимок и начали шутить о двухметровом пассажире трамвая. Некоторые из них выразили свое недовольство тем, что мужчина перевозит в общественном транспорте экзотическое животное, которое может навредить людям или сильно напугать кого-то.

Комментарии читателей сети по ситуации в трамвае

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Напоминаем, что в августе этого года с озера Арабатской Стрелки выловили почти двухметрового крокодила.