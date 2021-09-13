В Одессе мужчина прокатился с питоном в трамвае: фото инцидента "взорвало" соцсети
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Змея напугала пассажиров, однако они не вышли из транспорта.
В Одессе один из пассажиров трамвая №5 перевозил с собой двухметрового питона.
Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".
В сети появилось фото, сделанное одним из тех, кто находился в трамвае.
На снимке видно, что длинная змея спокойно сидела на руках хозяина и наблюдала за пассажирами. Она обвилась вокруг ручки переднего сиденья, где сидел другой пользователь общественного транспорта.
Пассажиры хоть и испугались, увидев в трамвае огромного питона, однако не вышли из транспорта. Стоит отметить, что этот вид змей не является ядовитым.
Читатели соцсетей активно отреагировали на увиденный снимок и начали шутить о двухметровом пассажире трамвая. Некоторые из них выразили свое недовольство тем, что мужчина перевозит в общественном транспорте экзотическое животное, которое может навредить людям или сильно напугать кого-то.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце августа в Киеве в сквере возле университета Шевченко на асфальте увидели двухметрового удава, которого не могла найти хозяйка рептилии.
Напоминаем, что в августе этого года с озера Арабатской Стрелки выловили почти двухметрового крокодила.
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