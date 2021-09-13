Укр

В Одессе мужчина прокатился с питоном в трамвае: фото инцидента "взорвало" соцсети

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Питон не относится к ядовитым видам рептилий Новость обновлена 13 сентября 2021, 11:15
Питон не относится к ядовитым видам рептилий

Змея напугала пассажиров, однако они не вышли из транспорта.

В Одессе один из пассажиров трамвая №5 перевозил с собой двухметрового питона.

Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".

В сети появилось фото, сделанное одним из тех, кто находился в трамвае.

Похоже, что пассажира переднего сиденья не пугает екзотчний сосед по сиденью
Похоже, что пассажира переднего сиденья не пугает екзотчний сосед по сиденью

На снимке видно, что длинная змея спокойно сидела на руках хозяина и наблюдала за пассажирами. Она обвилась вокруг ручки переднего сиденья, где сидел другой пользователь общественного транспорта.

Пассажиры хоть и испугались, увидев в трамвае огромного питона, однако не вышли из транспорта. Стоит отметить, что этот вид змей не является ядовитым.

Читатели соцсетей активно отреагировали на увиденный снимок и начали шутить о двухметровом пассажире трамвая. Некоторые из них выразили свое недовольство тем, что мужчина перевозит в общественном транспорте экзотическое животное, которое может навредить людям или сильно напугать кого-то.

Комментарии читателей сети по ситуации в трамвае
Комментарии читателей сети по ситуации в трамвае

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце августа в Киеве в сквере возле университета Шевченко на асфальте увидели двухметрового удава, которого не могла найти хозяйка рептилии.

Напоминаем, что в августе этого года с озера Арабатской Стрелки выловили почти двухметрового крокодила.

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