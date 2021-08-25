В Киеве в сквере возле университета Шевченко нашли двухметрового удава (фото)

Местные жители говорят, что удав Антон гулял в столичном сквере не впервые

В Киеве в сквере Экономического факультета Киевского национального университета Шевченко на тротуаре нашли двухметрового удава.

Удав разгуливал по Киеву несколько дней

По информации Телеграмм-канала "Киев Сейчас", змея оказалась ручной: удава по кличке Антон пару недель назад потеряла киевлянка Светлана, которая зачем-то выгуливала свое домашнее животное в сквере. Местные жители говорят, что соседка гуляла здесь со змеей не впервые, и в последствии люди опасались потерявшегося удава.

Когда Антон уполз, женщина не просто искала его, а развернула целую поисковую кампанию, обещая нашедшим вознаграждение. В итоге, обнаружил рептилию сосед Светланы, которая уже забрала змею домой.

К слову, зоологи говорят, что такие удавы обычно не нападают на людей, поэтому для киевлян опасности, кроме испуга, не было.

Напомним, из озера Арабатской Стрелки выловили почти двухметрового крокодила: отдыхающие не поверили в увиденное.

Также "Телеграф" сообщал о том, что этим летом сеть взволновали фото крокодила на пляже в Скадовске.