У Києві в сквері біля університету Шевченка знайшли двометрового удава (фото)

Місцеві жителі кажуть, що удав Антон гуляв в столичному сквері не вперше

У Києві в сквері Економічного факультету Київського національного університету Шевченка на тротуарі знайшли двометрового удава.

Удав розгулював по Києву кілька днів

За інформацією Телеграм-каналу "Київ Зараз", змія виявилася ручною: удава на прізвисько Антон пару тижнів тому втратила киянка Світлана, яка чомусь вигулювала свою домашню тварину в сквері. Місцеві жителі кажуть, що сусідка гуляла тут зі змією не вперше, і в наслідку люди побоювалися удава, що загубився.

Коли Антон зник, жінка не просто шукала його, а розгорнула цілу пошукову кампанію, обіцяючи за нього винагороду. У підсумку, виявив рептилію сусід Світлани, яка вже забрала змію додому.

До слова, зоологи кажуть, що такі удави зазвичай не нападають на людей, тому для киян небезпеки, крім переляку, не було.

Нагадаємо, з озера Арабатської Стрілки виловили майже двометрового крокодила: відпочиваючі не повірили в побачене.

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