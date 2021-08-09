Упала с ребёнком на руках: в Австралии мать пыталась защититься от сороки и потеряла дочь

В пригороде Брисбена в штате Квинсленд (Австралия) сорока напала на женщину с ребенком, вследствие чего мать потеряла свою дочь.
Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает "ABC News".
Случай произошел в парке, когда женщина гуляла там со своим ребенком.
Разъярённая сорока почему-то напала на них. Мать, пытаясь спасти маленькую дочь, начала уклоняться от птицы, держа девочку на руках.
В результате она споткнулась и упала вместе с ребенком.
По данным СМИ, девочка получила серьезную травму головы и ее в критическом состоянии отправили в больницу Квинсленда.
Из-за полученных ушибов ребенка не удалось спасти и позже он умер.
"Мы установили в парке несколько табличек, предупреждающих о возможном нападении агрессивных сорок. После этого события мы поставили еще несколько таких знаков", - рассказывает представительница городского совета Ким Маркс.
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