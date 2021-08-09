Упала с ребёнком на руках: в Австралии мать пыталась защититься от сороки и потеряла дочь

В пригороде Брисбена в штате Квинсленд (Австралия) сорока напала на женщину с ребенком, вследствие чего мать потеряла свою дочь.

Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает "ABC News".

Случай произошел в парке, когда женщина гуляла там со своим ребенком.

Разъярённая сорока почему-то напала на них. Мать, пытаясь спасти маленькую дочь, начала уклоняться от птицы, держа девочку на руках.

В результате она споткнулась и упала вместе с ребенком.