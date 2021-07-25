Маленький йорки спас 10-летнюю хозяйку от нападения койота: трогательное видео

В Скарборо в Торонто (Канада) во вторник 20 июля йоркширский терьер защитил свою 10-летнюю хозяйку от койота, который бежал за девочкой, гулявшей тогда со своим псом.

Об этом сообщает "Newsweek".

В сети появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как Лили Кван убегает от койота в поисках помощи. Ее 6-летний йорк Мэйси не стал убегать и пытался отогнать от своей хозяйки дикое животное.

Койот напал на маленькую собачку и схватил ее в пасть, впоследствии чего Мэйси получил травмы.

Пса поместили в отделение интенсивной терапии и сейчас известно, что его состояние неплохое, поэтому он должен выздороветь.

Канадский телеканал CTV News расспросил девочку о том, как все происходило и что она чувствовала во время сложившейся ситуации.

Лили Кван сказала, что ранее уже видела койота, когда гуляла с псом и ее соседи предупреждали о том, что на улице можно встретить дикое животное.

Еще тогда девочка испугалась, что с ней может произойти то же самое, что и с другими детьми, на которых нападал койот - одного ребенка он укусил.

По словам Кван, она с криком убежала от койота и позвонила в дверь, ища помощи. Ей пришлось сбросить поводок Мэйси, потому что собака не пошла за ней.

«Я выбежала на тротуар и начала кричать о помощи. Никто меня не слышал», - сказала девочка.

Но смелый пес спас свою хозяйку от дикого животного и стал звездой соцсетей. К слову, йоркширские терьеры - маленькие собаки, обычно весом от четырех до семи фунтов. Очевидно, некоторые из них очень смелые.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Харькове терьер искусал двух гостей своей хозяйки в подъезде.