Держал в страхе весь подъезд: в Харькове бойцовский пёс погрыз двух людей в жилой высотке (фото, видео)

В Харькове бойцовский пес породы стаффордшир-терьер набросился в подъезде на двух знакомых своей хозяйки и покусал их.
Об этом в четверг. 22 июля, сообщает Теlegram-канал "ХС|Харьков".
Случай произошел в одной из новостроек по улице Героев Сталинграда 148В.
Хозяйка квартиры пригласила в гости пару - мужа и жену. Когда те пришли и им открыли дверь, пес сразу же вырвался из помещения и напал на людей.
Как передает канал, животное набросилось на мужчину и порвало ему стопу, руку и лицо.
Также канал опубликовал видео, судя по всему, сделанное одним из жильцов дома, который заснял то, что происходило в подъезде после нападения.
Осторожно! Видео содержит сцены последствий насилия и нецензурную лексику!
Вследствие нападения пса потерпевший мужчина неподвижно лежал на ступеньках подъезда, а на полу было много крови.
"Пострадал 33-летний мужчина. У него травмы предплечий и стоп. Также он упал и ударился головой. Пострадавшего госпитализировали", - цитирует директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашту сайт города Харьков "057".
Также "ХС|Харьков" сообщает, что после инцидента терьер некоторое время бегал по подъезду, поэтому остальным жильцам пришлось скрываться в своих квартирах.
Соседи говорят, что владельцы пса злоупотребляют алкоголем и не ухаживают за животным.
Между другими жильцами дома и хозяйкой квартиры неоднократно возникали ссоры. На женщину из-за пса уже жаловались полиции, однако там ничего не сделали.
В Нацполиции данное событие внесли в Журнал единого учета происшествий и сейчас ведется проверка обстоятельств.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, как 13 июля в Днепре собака напала на человека - намордника не было.