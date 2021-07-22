Держал в страхе весь подъезд: в Харькове бойцовский пёс погрыз двух людей в жилой высотке (фото, видео)

В Харькове бойцовский пес породы стаффордшир-терьер набросился в подъезде на двух знакомых своей хозяйки и покусал их.

Об этом в четверг. 22 июля, сообщает Теlegram-канал "ХС|Харьков".

Случай произошел в одной из новостроек по улице Героев Сталинграда 148В.

Хозяйка квартиры пригласила в гости пару - мужа и жену. Когда те пришли и им открыли дверь, пес сразу же вырвался из помещения и напал на людей.

Как передает канал, животное набросилось на мужчину и порвало ему стопу, руку и лицо.

Также канал опубликовал видео, судя по всему, сделанное одним из жильцов дома, который заснял то, что происходило в подъезде после нападения.

Осторожно! Видео содержит сцены последствий насилия и нецензурную лексику!

Вследствие нападения пса потерпевший мужчина неподвижно лежал на ступеньках подъезда, а на полу было много крови.

"Пострадал 33-летний мужчина. У него травмы предплечий и стоп. Также он упал и ударился головой. Пострадавшего госпитализировали", - цитирует директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашту сайт города Харьков "057".

Также "ХС|Харьков" сообщает, что после инцидента терьер некоторое время бегал по подъезду, поэтому остальным жильцам пришлось скрываться в своих квартирах.

Соседи говорят, что владельцы пса злоупотребляют алкоголем и не ухаживают за животным.

Между другими жильцами дома и хозяйкой квартиры неоднократно возникали ссоры. На женщину из-за пса уже жаловались полиции, однако там ничего не сделали.

В Нацполиции данное событие внесли в Журнал единого учета происшествий и сейчас ведется проверка обстоятельств.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как 13 июля в Днепре собака напала на человека - намордника не было.