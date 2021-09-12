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"Православний талібан": в церквах УПЦ МП продають книги з молитвами "за Росію" - фотофакт

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Пропагандистський молитвослов УПЦ МП Новина оновлена 12 вересня 2021, 09:34
Пропагандистський молитвослов УПЦ МП

У молитвах натякають, що українці — вороги та іновірці

У Чернівцях у Миколаївському храмі, який належить до Московського патріархату, продають молитовник з відвертою російською пропагандою. Прихожан пропонують молитися "за Росію", "рускій народ" і "воїнів".

Про це повідомив священик Православної церкви України Роман Грищук на власній сторінці у Facebook, опублікувавши відео з доказами.

"Молитва як отрута. Або як і хто виховує "православний талібан". Про ворожу пропаганду у храмах РПЦ. Наочно. З доказами і прикладами", — йдеться у дописі.

На кадрах показано молитовник під назвою "Великий православний молитвослов на всяку потребу", у змісті якого представлені: "Молитва за спасіння держави Російської", "Молитва та російський народ". До слова, молитвослов видали у 2018 році у Почаєві, тобто на 5-й рік російсько-української війни.

За словами священика, у молитвах не гребують словами "вороги, іноплемінники та іновірці", натякаючи при цьому на українців. 

Показав український священик і місце, де можна придбати пропагандистський молитовник, а всі матеріали Роман Грищук пообіцяв передати до Служби безпеки України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій під час пасхального богослужіння закидав віруючих яйцями.

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