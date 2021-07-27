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Вторник, 27.07.2021
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Крестный ход УПЦ МП парализовал Киев: эксклюзивный фоторепортаж

Крестный ход УПЦ МП парализовал Киев: эксклюзивный фоторепортаж
14:08 Сегодня Телеграф

В Киеве во вторник, 27 июля, тысячи верующих со всей Украины приняли участие в крестном ходе по случаю 1033-летия крещения Киевской Руси, изменив движение автомобилистов и городского транспорта.

О происходящем с места событий сообщает корреспондент "Телеграфа".

В 14:00 участники шествия, среди которых - украинские политики и высшие священнослужители - отправились от Владимирской горки к Киево-Печерской Лавре.

Отметим, что движение в связи с данным событием в Киеве затруднено, и водителям следует заранее продумать маршрут, чтобы не попасть в пробку в центре столицы.

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Отметим, что в 2020-м году крестный ход отметили в связи с пандемией коронавируса.

А вот в Харькове, невзирая на карантинные ограничения, УПЦ Московского патриархата 21 марта 2021 года организовала масштабный крестный ход, приуроченный к первой седмице Великого поста. Шествие большого количества верующих возмутило сеть, так как в городе как раз бушевала новая волна коронавируса.

Ранее мы сообщали, что День крещения Киевской Руси православные христиане ежегодно отмечают 28 июля. Считается, что именно в это время князь Киевской Руси Владимир принял крещение и ввел христианство на Руси в качестве основной религии.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Киев, Крестный ход, Верующие, Киевская Русь, Крещение, УМЦ МП.
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