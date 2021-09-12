"Православный талибан": в церквях УПЦ МП продают книги с молитвами "за Россию" — фотофакт

В молитвах намекают, что украинцы — враги и иноверцы

В Черновцах в Николаевском храме, который относится к Московскому патриархату, продают молитвенник с откровенной российской пропагандой. Прихожанам предлагают молиться "за Россию", "русский народ" и "воинов".

Об этом сообщил священник Православной церкви Украины Роман Грищук на своей странице в Facebook, опубликовав видео с доказательствами.

"Молитва как яд. Или как и кто воспитывает "православный талибан". О враждебной пропаганде в храмах РПЦ. Наглядно. С доказательствами и примерами", — говорится в заметке.

На кадрах показано молитвенник под названием "Большой православный молитвослов на всякую потребу", в содержании которого представлены: "Молитва за спасение государства Российского", "Молитва за российский народ". К слову, молитвослов выдали в 2018 году в Почаеве, то есть на 5-й год российско-украинской войны.

По словам священника, в молитвах не гнушаются словами "враги, иноплеменники и иноверцы", намекая при этом на украинцев.

Показал украинский священник и место, где можно приобрести пропагандистский молитвенник, а все материалы Роман Грищук пообещал передать в Службу безопасности Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий во время пасхального богослужения забрасывал верующих яйцами.