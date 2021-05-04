Глава УПЦ МП на Пасху закидал прихожан яйцами (видео)

Предстоятель Украинской православной церкви московского патриархата (Русская православная церковь в Украине) Онуфрий во время пасхального богослужения закидал верующих яйцами.

Соответствующие кадры появились в телеграм-канале "Регионалити".

"В Киеве отец Онуфрий горстями пулял яйцами в верующих", - говорится в подписи к видео.

В ролике видно, как Онуфрий берет яйца из корзины и бросает их в сторону верующих, а те пытаются их поймать. Впрочем часть яиц все равно упала на пол. Примечательно, что прихожане восприняли это с улыбками и восторгом.

Также на видео заметно, что подавляющее большинство людей в храме пренебрегли средствами индивидуальной защиты и социальной дистанцией.

Как сообщалось ранее, в харьковской области священник забыл взять церковные принадлежности на освящение, а потому просто облил прихожан из ведра.