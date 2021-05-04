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Глава УПЦ МП на Пасху закидал прихожан яйцами (видео)

Глава УПЦ МП на Пасху закидал прихожан яйцами (видео)
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф

Предстоятель Украинской православной церкви московского патриархата (Русская православная церковь в Украине) Онуфрий во время пасхального богослужения закидал верующих яйцами.

Соответствующие кадры появились в телеграм-канале "Регионалити". 

"В Киеве отец Онуфрий горстями пулял яйцами в верующих", - говорится в подписи к видео. 

В ролике видно, как Онуфрий берет яйца из корзины и бросает их в сторону верующих, а те пытаются их поймать. Впрочем часть яиц все равно упала на пол. Примечательно, что прихожане восприняли это с улыбками и восторгом. 

Также на видео заметно, что подавляющее большинство людей в храме пренебрегли средствами индивидуальной защиты и социальной дистанцией. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 192

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Киев, УПЦ МП, Пасха, Онуфрий, РПЦУ.
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