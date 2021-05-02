"И все стоят терпилы": видео "освящения" на Харьковщине неприятно поразило сеть

В Боровском районе Харьковской области священник забыл взять на освящение крест, кадило и свечи, а людей "освятил" весьма оригинальным образом: просто облил их всех из ведра.

Видео "освящения" прихожан в Шийковке и Изюмском опубликовал Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

"Должен был быть в 6 утра. Ему звонили-звонили, не брал трубку в пол восьмого приехал сам. И две певчие, они впереди с сундуком для пожертвований бегали, а тот ни свечек, ни креста, ничего не привез. Говорит "я торопился и всё забыл", - говорится в сопровождающем видео комментарии.

Новость вызвала множество ироничных комментариев о причине опоздания священника и его поведении. При этом некоторые были возмущены его действиями, а также отсутствием, по их мнению, достойной реакции прихожан на подобное:

Как сообщалось, ранее "Телеграф" писал, как святили паски в разных городах Украины.

В частности, в краснозонном Харькове устроили столпотворение на церемонии раздачи Благодатного огня: многие были без масок.