Скачать
Воскресенье, 02.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Главный дипломат Байдена летит в Украину: чего ждать от этого визита
Главный дипломат Байдена летит в Украину: чего ждать от этого визита
Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: все подробности онлайн и реакция соцсетей
Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: все подробности онлайн и реакция соцсетей
Пасха ознаменовалась стабилизацией обстановки на Донбассе
Пасха ознаменовалась стабилизацией обстановки на Донбассе
"Пиар": главарь оккупантов Донецка "объяснил", почему не сработало пасхальное перемирие (видео)
"Пиар": главарь оккупантов Донецка "объяснил", почему не сработало пасхальное перемирие (видео)

"И все стоят терпилы": видео "освящения" на Харьковщине неприятно поразило сеть

"И все стоят терпилы": видео "освящения" на Харьковщине неприятно поразило сеть
Обновлено 14:45 Сегодня Телеграф скриншот

В Боровском районе Харьковской области священник забыл взять на освящение крест, кадило и свечи, а людей "освятил" весьма оригинальным образом: просто облил их всех из ведра.

Видео "освящения" прихожан в Шийковке и Изюмском опубликовал Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

"Должен был быть в 6 утра. Ему звонили-звонили, не брал трубку в пол восьмого приехал сам. И две певчие, они впереди с сундуком для пожертвований бегали, а тот ни свечек, ни креста, ничего не привез. Говорит "я торопился и всё забыл", - говорится в сопровождающем видео комментарии.

Новость вызвала множество ироничных комментариев о причине опоздания священника и его поведении. При этом некоторые были возмущены его действиями, а также отсутствием, по их мнению, достойной реакции прихожан на подобное:

Харьковщина_священник_комменты_1Харьковщина_священник_комменты_2

Харьковщина_священник_комменты_3Как сообщалось, ранее "Телеграф" писал, как святили паски в разных городах Украины.

В частности, в краснозонном Харькове устроили столпотворение на церемонии раздачи Благодатного огня: многие были без масок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 432

Все по теме:

Священник, Харьковщина, Освящение, Пасха, Ведро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Серьезная угроза: у Лаврова обеспокоились планом Зеленского по Крыму
02 Плохо стало даже врачам: в Киеве неизвестным веществом отравились семь человек
03 В Верховном суде официально отменили протокол о победе протеже Зеленского на выборах
04 Катя Осадчая беременна третьим ребенком (видео)
05 Среди ночи в Киеве произошла массовая драка с поножовщиной, есть пострадавшие (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Воспитывать нужно&quot;: подростки подняли бурные споры, искупавшись в киевском фонтане (видео)
"Воспитывать нужно": подростки подняли бурные споры, искупавшись в киевском фонтане (видео)
В &quot;красных&quot; зонах обстановка с COVID улучшилась, но сразу в нескольких &quot;оранжевых&quot; ухудшается
В "красных" зонах обстановка с COVID улучшилась, но сразу в нескольких "оранжевых" ухудшается
&quot;Какая красивая мама!&quot; Мендель удивила сеть фото с родителями
"Какая красивая мама!" Мендель удивила сеть фото с родителями
&quot;Христос Воскрес!&quot;: Дзидзьо, Эктор Хименес-Браво, Марина Боржемская показали свои пасхальные корзинки (фото, видео)
"Христос Воскрес!": Дзидзьо, Эктор Хименес-Браво, Марина Боржемская показали свои пасхальные корзинки (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь