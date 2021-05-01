В краснозонном Харькове устроили столпотворение на церемонии раздачи Благодатного огня: многие были без масок (видео)

Благодатный огонь из Иерусалима, который сегодня был доставлен представителями УПЦ МП в "Борисполь", приехал в Харьков.

Соответствующими кадрами поделились в телеграм-канале "Харьков NOW".

"Ну, все. Благодатный огонь в Харькове. Терехов (и.о. городского главы Игорь Терехов, - ред.) раздал его харьковчанам", - сказано в сообщении.

Как видно на кадрах, желающих получить огонь собралось достаточно много и правила социального дистанцирования никто не соблюдал. Кроме того, далеко не все пользовались средствами индивидуальной защиты.

Также в канале отмечают, что у церквей уже собираются люди, чтобы освятить паски, при этом желающих много везде.





Напомним, в ПЦУ благодатный огонь доставят 2 мая обычным рейсом.

А то, как в храме Гроба Господня в Иерусалиме проходила церемония схождения благодатного огня, можно увидеть по этой ссылке.