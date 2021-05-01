Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (видео)

В последний день поста, в великую субботу, 1 мая, в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония схождения благодатного огня. Это происходит каждый год накануне праздника Пасхи, который отмечается в воскресенье, 2 мая. Из-за пандемии коронавируса верующие наблюдали за церемонией онлайн.

Огонь появился в кувуклии. Так называют небольшую часовню, построенную, как считается, над местом погребения Иисуса. Когда Благодатный огонь сошел, патриарх Иерусалима вынес из кувуклии 33 свечи. Отметим, что их количество соответствует возрасту Господа до его распятия и воскрешения.

Уже вечером в субботу, 1 мая, Благодатный огонь прибудет в Украину.

Как сообщал "Телеграф", в воскресенье, 2 мая, христиане восточного обряда будут праздновать Пасху. Вообще в мае у украинцев будет сразу 13 выходных.