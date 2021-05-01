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Пасха-2021: где и когда смотреть богослужения

Пасха-2021: где и когда смотреть богослужения
10:34 Сегодня Телеграф

В Украине 2 мая отмечается Пасха для христиан восточного обряда. Несмотря на то, что храмы для верующих будут открыты в Минздраве призывают граждан отмечать праздник дома.

Где и когда смотреть трансляции пасхальных сообщили ТСН.ua.

Для греко-католической церкви трансляция пройдет в Патриаршем соборе в столице начнется в 7:30 утра, 2 мая и продлится до 11:00. Его можно будет увидеть на "Живом телевидении", "UA: ПЕРВЫЙ" и "UA:КРЫМ".

Служба по случаю Пасхи для православной церкви Украины начнется 1 мая в 23:00 в Михайловском Златоверхом соборе. Ее можно будет посмотреть в Фейсбуке ПЦУ и на YouTube-канале Михайловского собора, а также на каналах "UA: ПЕРВЫЙ" и "UA:КРЫМ".

Прямая трансляция из Киево-Печерской лавры стартует 1 мая в 23:00. Увидеть ее можно будет на YouTube-канале Лавры.

Богослужения в регионах:

На Львовщине богослужение проведет 2 мая в 8:00 утра Собор Святого Юрия. Пасхальная Утреня начнется в 21:30 1 мая. Ее можно будет посмотреть в Фейсбуке или на YouTube.

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В Черновицкой области богослужение проведет Кафедральный Собор Успения Пресвятой Богородицы. Архиерейская Божественная Литургия проведет Пасхальное богослужение 1 мая в 00:00, Божественная Литургия - 2 мая в 7:30 утра.

На Волыни литургия пройдет в Свято-Троицком Кафедральном Соборе ПЦУ в Луцке. Трансляцию будет вести "Суспильне. Волынь".

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В Хмельницкой области богослужение начнется 2 мая в 00:30 в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Его можно будет посмотреть онлайн на YouTube-канале.

На Житомирщине трансляция начнется 1 мая в 23:30 прямо из Свято-Михайловского кафедрального собора ПЦУ, которую можно будет посмотреть на YouTube.

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В Винницкой области в храме Покровы Пресвятой Богородицы пройдет богослужение 2 мая в 7:30 утра. Также в Виннице проведут трансляцию главного храма ПЦУ, которая пройдет 2 мая в 00:00.

На Харьковщине в 00:00 2 мая богослужения из храма Св. Иоанна Богослова будут транслировать в соцсетях. В Фейсбуке можно будет посмотреть трансляцию с прихода св. Николая Чудотворца, которая начнется в 6 утра 2 мая.

На Тернопольщине служение пройдет в Почаевской Лавре. Ее покажут на официальном YouTube-канале. Архикафедральный собор непорочного зачатия Пресвятой Богородицы также начнет свою трансляцию 2 мая в 6:00 на YouTube.

Напомним, что 28 апреля в Украине решили не вводить локдаун на Пасху и майские праздники.

30 апреля жители Харькова и области сообщили, что 1 и 2 мая, в 315 храмах, в литургии примут участие около 50 тысяч прихожан.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Богослужения, Пасха.
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