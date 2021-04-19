Приближается волна праздников: когда и сколько украинцы будут отдыхать в мае (инфографика)

В мае украинцам утвердили 13 официальных выходных. Правда, лишь три из них выпадут на будние дни.

В первую очередь стоит отметить 1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся и христианский православный праздник Воскресения Христа Пасха. Поскольку, обе даты выпадают на выходные дни – согласно украинскому законодательству, выходными будут понедельник и вторник (3 и 4 мая) соответственно.

Следующий выходной выпадает на 9 мая, которое до сих пор воспринимается некоторой частью обывателей как "День победы". В Украине памятью о войне считается 8 мая - День памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны. Тем не менее, выходным остается 9 мая Поскольку он также выпадает на воскресенье, - выходным будет и следующий день 10 мая.

Отметим, в мае рабочими днями будут такие памятные даты как Мусульманский праздник разговения "Ураза-Байрам" (12 мая) и День памяти жертв политических репрессий (16 мая, в этот раз воскресение). А 30 мая киевляне смогут отметить день города.

Напомним, "Телеграф" публиковал календарь выходных на 2021 год.