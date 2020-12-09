Когда будем отдыхать в 2021 году: календарь выходных в Украине на следующий год

В 2021 году украинцев традиционно ждет немало государственных и религиозных праздников, которые принесут с собой также дополнительные выходные дни.

"Телеграф" решил напомнить, когда стоит рассчитывать на дополнительный отдых.

Как всегда, в Украине будет большое количество новогодних выходных, приходящихся на период празднования Нового года и Рождества.

Кроме того, в следующем году Международный женский день (8 марта) приходится на понедельник. Поэтому в этот день в украинцев будет выходной.

Также не скупыми на выходные дни будут майские праздники. А уже в первый месяц лета грядущего года в Украине будут отмечать два государственных праздника - Троицу и День Конституции.

Август порадует украинцев длительными выходными - с 21 по 24 ведь понедельник, 23 также будет нерабочим днем.

Подробнее смотрите на фото:

Напомним, что в первом зимнем месяце, в декабре 2020 года, украинцев ждут стандартные выходные по субботам и воскресеньям, а также один дополнительный день отдыха.