В Украину привезли Благодатный огонь: видео из аэропорта

В Украину доставили благодатный огонь из Иерусалима. Представители УПЦ МП доставили его чартерным рейсом в аэропорт "Борисполь".

Кадрами встречи огня поделились в телеграм-канале ВЕХА.

В сообщении указывается, что после этого он будет доставлен во все уголки Украины.

Отметим, что ПЦУ привезет благодатный огонь в Михайловский Златоверхий собор уже завтра, 2 мая, в 10 часов утра обычным рейсом, а не чартерным.

Задержку в ПЦУ объяснили тем, что "православие не является религией огнепоклонников", а соответствующая традиция является довольно новой и появилась лишь после развития авиасообщения, из-за чего нет смысла тратить большие средства на специальные авиарейсы, особенно во времена пандемии.

Как сообщалось ранее, в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония схождения благодатного огня, о том как это было в 2021 году, можно ознакомиться по этой ссылке.