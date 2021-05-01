Стало известно, когда Благодатный огонь прибудет в Украину

Завтра, 2 мая в 10:00 утра Михайловский Златоверхий собор встречает Благодатный огонь, который будет доставлен авиарейсом. Об этом пишет на своей странице в Facebook архиепископ Черниговский Евстратий Зоря.

Архиепископ Зоря рассказывает, что Иерусалимский Патриарх выносит Благодатный огонь, как символ Божественного света, из часовни над местом погребения и воскресения Христа в Великую субботу во время праздничной церемонии.

Священнослужитель подчеркивает, что церемония выноса Благодатного огня важна как символ явления святого, благословенного света. Это не поклонение самому огню, который является лишь носителем света. Зоря приводит пример святой воды, которая, по его словам, благословляется на Богоявление, и которая является природной водой, однако через схождение благодати Святого Духа приобретает духовные свойства.

"Благодатный огонь почитается христианами, как видимый знак благословения от Гроба Господня. Но, надо помнить, привоз и распространение Благодатного огня не составляют сущность и значение Пасхи, потому что православие не является религией огнепоклонников", - отмечает архиепископ.

Традиция привоза Благодатного огня является достаточно новой, в древности ее не существовало, а появилась она только с развитием авиасообщений. Поэтому, понятна мысль священнослужителя, что не стоит тратить большие средства на специальные авиарейсы только для того, чтобы на несколько часов раньше привезти Благодатный огонь, особенно во время пандемии.

Уже сегодня, 1 мая, в 20.00 в аэропорт "Ужгород" прилетает рейс с Благодатным огнем. Об этом пишет Виталий Глагола в своем Telegram-канале. Все желающие приглашаются на аэродром с лампадками и свечами, чтобы взять частичку огня в свой дом.

Из Ужгорода Благодатный огонь будет распространяться далее по Закарпатью.