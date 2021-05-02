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С алкоголем, сигаретами и глупыми шутками: сеть шокировало поведение двух девушек в киевской церкви (видео)

С алкоголем, сигаретами и глупыми шутками: сеть шокировало поведение двух девушек в киевской церкви (видео)
Обновлено 22:25 Сегодня Телеграф

В Киеве три юные девушки решили блеснуть своими манерами и пошли хулиганить в церковь, попутно снимая видео для соцсетей. 

Очевидно, "популярность" придет к ним очень скоро, поскольку видео успело разлететься по телеграм-каналам. 

Как сообщили в канале "Киев Сейчас", происшествие произошло в церкви Рождества Христова, что на Подоле. 

Как видно на кадрах ниже, девушки пришли в храм с алкоголем, курили там электронную сигарету и задували свечи. Все это сопровождалось низкопробными шутками и позированием на камеру. 

Как сообщалось, ранее волну негатива в сети вызвало видео того, как в Киеве молодые люди курили прямо в вагоне метро

Впрочем, из-за того, что это видео они же сами слили в сеть, то их быстро "вычислила" полиция.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 91

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Киев, Церковь, Хулиганство.
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