С алкоголем, сигаретами и глупыми шутками: сеть шокировало поведение двух девушек в киевской церкви (видео)

В Киеве три юные девушки решили блеснуть своими манерами и пошли хулиганить в церковь, попутно снимая видео для соцсетей.

Очевидно, "популярность" придет к ним очень скоро, поскольку видео успело разлететься по телеграм-каналам.

Как сообщили в канале "Киев Сейчас", происшествие произошло в церкви Рождества Христова, что на Подоле.

Как видно на кадрах ниже, девушки пришли в храм с алкоголем, курили там электронную сигарету и задували свечи. Все это сопровождалось низкопробными шутками и позированием на камеру.

Как сообщалось, ранее волну негатива в сети вызвало видео того, как в Киеве молодые люди курили прямо в вагоне метро.

Впрочем, из-за того, что это видео они же сами слили в сеть, то их быстро "вычислила" полиция.