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"Награда" нашла героев: оскандалившихся из-за курения в метро парня и девушку поймали (видео)

"Награда" нашла героев: оскандалившихся из-за курения в метро парня и девушку поймали (видео)
Обновлено 14:25 Сегодня Телеграф

Столичные полицейские разыскали и задержали парня и девушку, куривших в метро и снимавших происшедшее на видео.

Видео инцидента правоохранители увидели на одном из сайтов. После этого были обработаны записи с камер видеонаблюдения, позволившие выяснить маршрут движения нарушителей. Позже, благодаря приметам, силовики определили место нахождения хулиганов. Это оказался 24-летний парень и 21-леняя девушка, сообщают в пресс-службе полиции Киева.

"Свой поступок они объяснили, что курили сигареты и снимали видео для развлечения, чтобы потом его выложить в социальной сети", - объяснили в ведомстве.

На видео, опубликованном правоохранителями, задержанные культурно объясняют, что просто хотели покурить и сняли видео для друзей, не подозревая какой резонанс это вызовет. Также были высказаны обещания не повторять свой поступок. Особенно интересно это выглядит, если вспомнить видеоролик, на котором девушка упивалась своей славой в сети после данного события. "Мне настолько по**й, что вы даже не представляете" – говорила она.

Пару обвиняют в "Мелком хулиганстве" и "Нарушении режима карантина". Им грозит штраф от 11 350 до 17 025 гривен.

Напомним, в Киеве задержали двух подростков куривших и матерившихся в метро.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Киев, Курение, Метро.
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