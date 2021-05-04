Курившие и задувавшие свечи в церкви па Пасху киевлянки извинились после скандала (видео)

Девушки, которые в Киеве в канун Пасхи пришли в церковь Рождества Христова и отметились там неадекватным поведением, попросили прощения у всех, кого они могли обидеть своим поведением.

Видео извинений было обнародовано в телеграм-канале Perepichka News.

Девушки отмечают, что никого не хотели обидеть таким образом и не ожидали, что их выходка получит широкую огласку.

"Насчет того, в каком состоянии мы были. Мы не были ни под какими наркотическими веществами и ничего крепкого в тот день мы не пили, максимум это была бутылка пива на человека", - говорит одна из них.

Как сообщалось ранее, глава УПЦ МП Онуфрий закидал верующих яйцами во время пасхальных богослужений.