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Курившие и задувавшие свечи в церкви па Пасху киевлянки извинились после скандала (видео)

Курившие и задувавшие свечи в церкви па Пасху киевлянки извинились после скандала (видео)
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф

Девушки, которые в Киеве в канун Пасхи пришли в церковь Рождества Христова и отметились там неадекватным поведением, попросили прощения у всех, кого они могли обидеть своим поведением. 

Видео извинений было обнародовано в телеграм-канале Perepichka News. 

Девушки отмечают, что никого не хотели обидеть таким образом и не ожидали, что их выходка получит широкую огласку. 

"Насчет того, в каком состоянии мы были. Мы не были ни под какими наркотическими веществами и ничего крепкого в тот день мы не пили, максимум это была бутылка пива на человека", - говорит одна из них. 

Как сообщалось ранее, глава УПЦ МП Онуфрий закидал верующих яйцами во время пасхальных богослужений.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 313

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Киев, Церковь, Хулиганство.
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