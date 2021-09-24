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Танцює і робить покупки: папуга "подружився" з розумною колонкою і робить через неї замовлення господині (відео)

Автор
Галина Михайлова
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Папуга зі своєю "людською сестрою".
Папуга зі своєю "людською сестрою".

Дівчина веде Інстаграм від імені птаха.

Технологіям підвладні всі від малого до великого і не тільки люди. Так папуга вирішив "допомогти" своїй господині наповнити холодильник за допомогою розумної колонки від "Амазон". Він замовив тушковану свинину і зробив це дуже весело.

Ролик господиня птиці розмістила на його сторінці в Інстаграмі.

Алекса — розумна колонка від "Амазон" і 21-річний африканський папуга породи жако на ім’я Макс Франклін спритно з нею подружився.

"- Алекса, додай тушковану свинину в список покупок.

- Ви вже додали тушковану свинину в список покупок ".

Такий діалог відбувся між пернатим і розумною колонкою. Потім жако розсміявся.

Відзначимо, що папуги цієї породи відрізняються не тільки вмінням говорити, а й розумом. Дослідження показали — вони розуміють сенс своїх фраз.

Також господиня птаха раніше писала, що він вміє за допомогою Алекси включати світло. А останнє відео показує, що Макс танцював під пісню "З днем народження" від колонки.

Раніше "Телеграф" писав, що іспанські птиці також відрізняються веселою вдачею. Так, під час церковної репетиції сова танцювала в такт музиці. В іншій частині світу — в Новій Зеландії — вчені відзвітували про те, що птахи ківі стали відроджуватися після занепаду популяції.

Теги:
#Покупки #Папуга #Алекса #Розумна колонка
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