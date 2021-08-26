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У Новій Зеландії відроджується популяція ківі (відео)

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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У Новій Зеландії відроджується популяція ківі (відео) Новина оновлена 25 серпня 2021, 15:42
Ківі — один із символів держави.

У Новій Зеландії збільшилася кількість птахів ківі.

Новозеландські вчені відзначили збільшення кількості птахів ківі вперше з 2016 року. Унікальний безкілевий птах перебував під загрозою вимирання через види, завезені в країну людьми. Тільки 10% пташенят доживали до дорослого віку. Решту вбивали горностаї, собаки або щури.

Під час дослідження, як пише National Geographic, вчені виходять вночі стежити за птахами.

Ківі активні вночі і на допомогу вченим приходять спеціальні камери.

Висновки вчених обнадіюють. В регіоні Нортленд, де мешкає одна з останніх диких популяцій птахів, вперше за п’ять років виявили збільшення їх кількості. Причому розширилася територія проживання — голоси птахів вдалося записати в 50% нових місць.

Послухати голос птиці з Нової Зеландії можна на записі:

Вчені не просто рахують ківі вже понад два десятиліття. Вони також відловлюють "порушників" — завезені види тварин, які можуть завдати шкоди птахам.

Раніше "Телеграф" писав, що Boston Dynamics навчили роботів робити сальто — навіщо це потрібно.

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