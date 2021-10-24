Милые, поющие и "опасные": свежие приколы с попугаями, которые знают, как поднять настроение
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 25
Забавная подборка попугаев, которые пришли забрать популярность у котиков.
Как всем известно, котики являются настоящими правителями интернета и количество новых смешных видео и картинок с ними превышает все разумные пределы. Однако тех, кто устал от забавных пушистиков, сеть всегда может порадовать и менее распространенным, но от того не менее забавными зверушками.
В частности, владельцы попугаев, могут похвастаться не только тем, что держат дома ручного динозавра, но и многочисленными веселыми ситуациями, которые они могут обеспечить.
Все знают, что попугаи — очень умные птицы. В первую очередь они известны умением говорить и, конечно же, никто не посмеет усомниться в их музыкальных способностях.
Но настоящее веселье начинается, когда в дом приходят передовые технологии, которые пока еще не способны определить, кто действительно к ним обращается.
Даже если в истории браузера были обнаружены "подозрительные" сайты, то это всегда можно списать на попугая.
Но и без новомодных гаджетов, домашние птички могут порадовать своим каскадерским мастерством.
Конечно иногда их резкие движения могут показаться весьма "зловещими".
Но на самом деле они — сплошное добро и милота.
А также они могут обеспечить много веселья, если в доме проживает еще один домашний любимец.
Главное, помнить, кто в доме хозяин.
А еще они умеют мотивировать на свершение важных дел.
Но пока выходные еще не закончились, можно и расслабиться.
Как сообщалось ранее, попугай покорил сеть своим умением заказывать еду на "Amazon" посредством умной колонки. При этом он точно знает, как пользоваться передовыми технологиями, поскольку с ее помощью может даже включать свет в комнате.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-