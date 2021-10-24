Укр

Милые, поющие и "опасные": свежие приколы с попугаями, которые знают, как поднять настроение

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Попугай
Попугай

Забавная подборка попугаев, которые пришли забрать популярность у котиков.

Как всем известно, котики являются настоящими правителями интернета и количество новых смешных видео и картинок с ними превышает все разумные пределы. Однако тех, кто устал от забавных пушистиков, сеть всегда может порадовать и менее распространенным, но от того не менее забавными зверушками.

В частности, владельцы попугаев, могут похвастаться не только тем, что держат дома ручного динозавра, но и многочисленными веселыми ситуациями, которые они могут обеспечить.

Все знают, что попугаи — очень умные птицы. В первую очередь они известны умением говорить и, конечно же, никто не посмеет усомниться в их музыкальных способностях.

Но настоящее веселье начинается, когда в дом приходят передовые технологии, которые пока еще не способны определить, кто действительно к ним обращается.

Даже если в истории браузера были обнаружены "подозрительные" сайты, то это всегда можно списать на попугая.

Но и без новомодных гаджетов, домашние птички могут порадовать своим каскадерским мастерством.

Конечно иногда их резкие движения могут показаться весьма "зловещими".

Но на самом деле они — сплошное добро и милота.

А также они могут обеспечить много веселья, если в доме проживает еще один домашний любимец.

Главное, помнить, кто в доме хозяин.

Опасный попугай
Опасный попугай

А еще они умеют мотивировать на свершение важных дел.

Мотивирующий попугай
Мотивирующий попугай

Но пока выходные еще не закончились, можно и расслабиться.

Отдыхающий попугай
Отдыхающий попугай

Как сообщалось ранее, попугай покорил сеть своим умением заказывать еду на "Amazon" посредством умной колонки. При этом он точно знает, как пользоваться передовыми технологиями, поскольку с ее помощью может даже включать свет в комнате.

Теги:
#Птицы #Животные #Юмор #Попугаи
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