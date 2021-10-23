И жидкость, и непоседливые попрыгуны: свежая подборка лучших котиков недели

Разношерстные мурчалы уже готовы радовать людей своими трюками

Любые выходные следует начинать правильно — с хороших новостей, приносящих улыбки и позитивное настроение. Что может справиться с такой задачей лучше, чем коты? Верно, ничего!

Поэтому "Телеграф" с удовольствием поделится подборкой лучших "кошачьих" шуток и видеороликов, которые попались корреспондентам в сети за последнюю неделю.

И начнем мы с самого уверенного пушистика в нашей коллекции. Пожалуй, именно у этого кота следует поучиться тому, как нужно "врываться" в выходные — чтобы все знали, что это время принадлежит только вам.

Естественно, утро в субботу для многих людей начинается куда позже, нежели в будни. Вероятно, именно с таким выражением мордочки, в смысле лица, просыпается большинство из нас, осознавая, что спешить никуда не нужно.

Выходные позволяют никуда не спешить и посвятить время, к примеру, уходу за собой — как эти пушистики, в который раз доказывающие, что коты на самом деле находятся не в твердом, а в жидком агрегатном состоянии.

Или же мы просто можем посозерцать что-нибудь прекрасное — сериал, фильм, рыбку в аквариуме…

Хотя, вполне возможно, кому-то из нас захочется просто подольше поваляться в постельке. Главное, чтобы не нашелся никто такой же вредный, желающий согнать наши бочка с места. (Хорошо, что котику все нипочем).

Главное, чтобы пребывание в любой кроватке не повлекло за собой никаких последствий. Даже если вы не являетесь котом, рекомендуем вам на всякий случай держаться подальше от кошачьей мяты. А то, знаете, всякое бывает…

От все той же мяты, к примеру, может по итогу стать не слишком хорошо. Как и, в принципе, от осознания, что будни совсем скоро…

Кто-то осознал, что выходные слишком короткие

К слову, сильно сочувствуем, если для вас утро субботы является рабочим. Определить это поможет не только будильник, но и прекрасный логический совет мудрого котагэ ("Телеграф" невзначай передает привет всем поклонникам "Наруто").

Кошачья истина

К слову, легкое анимешное отступление. Поклонники все того же "Наруто" явно оценят мощную чакру кота из следующего ролика, который способен ходить по воде. (Нет, мы не видим, что там лед и все подстава. Это. Сильная. Чакра).

Вернемся от аниме к реальной жизни. В случае, если вы действительно работаете, то некоторые из котиков разделяют вашу боль — спокойной жизнь назвать нельзя даже у самых пушистых представителей нашего общества.

Предположим, что даже самые заядлые сони решат поднятся с кровати, дабы найти для себя интересное занятие. Будьте аккуратны, шагая по дому, и смотрите себе под ноги. А вдруг кто-нибудь коварный решил внезапно помыть пол? Тогда можете закончить такими же бальными пируэтами, как и герой следующего видео.

Некоторые же коты предпочитают прыжки более изящные, однако они даже не представляют, насколько коварными бывают их хозяева… Никогда не доверяйте разноцветным шарообразным конструкциям!

Даже если такую конструкцию после пребывания на карантине вам демонстрирует зеркало. Не верьте отражению, вы прекрасны!

С подобной проблемой из-за карантина столкнулись многие

А если вам хочется еще больше котиков в своей жизни, то "Телеграф" предлагает просмотреть подборку пушистиков выходного дня из прошлой недели. Помните: котов много не бывает!