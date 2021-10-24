Милі, співаючі і "небезпечні": свіжі приколи з папугами, які знають, як підняти настрій

Кумедна добірка папуг, які прийшли забрати популярність у котиків.

Як всім відомо, котики є справжніми правителями інтернету, а кількість нових смішних відео і картинок з ними перевищує всі розумні межі. Однак тих, хто втомився від кумедних пухнастиків, мережа завжди може порадувати й менш поширеними, але від того не менш кумедними звірятами.

Зокрема, власники папуг, можуть похвалитися не тільки тим, що тримають вдома ручного динозавра, а й численними веселими ситуаціями, які вони можуть забезпечити.

Всі знають, що папуги — дуже розумні птахи. В першу чергу вони відомі умінням говорити та, звичайно ж, ніхто не посміє засумніватися в їх музикальній здібності.

Але справжні веселощі починається, коли в будинок приходять передові технології, які поки ще не здатні визначити, хто дійсно до них звертається.

Навіть якщо в історії браузера були виявлені "підозрілі" сайти, то це завжди можна списати на папугу.

Але і без новомодних гаджетів, домашні пташки можуть порадувати своєю каскадерською майстерністю.

Звичайно іноді їх різкі рухи можуть здатися досить "зловісними".

Але насправді вони — суцільне добро та милота.

А також вони можуть забезпечити багато веселощів, якщо в будинку проживає ще один домашній улюбленець.

Головне, пам’ятати, хто в домі господар.

Небезпечний папуга

А ще вони вміють мотивувати на звершення важливих справ.

Мотивуючий папуга

Але поки вихідні ще не закінчилися, можна і розслабитися.

Відпочиваючий папуга

Як повідомлялося раніше, папуга підкорив мережу своїм умінням замовляти їжу на "Amazon" за допомогою розумної колонки. При цьому він точно знає, як користуватися передовими технологіями, оскільки з її допомогою може навіть включати світло в кімнаті.