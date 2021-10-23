І рідина, і непосидючі стрибуці: свіжа підбірка кращих котиків тижні

Різношерсті мурчали вже готові радувати людей своїми трюками

Будь-які вихідні слід починати правильно — з хороших новин, що приносять усмішки і позитивний настрій. Що може впоратися з таким завданням краще, ніж коти? Правильно, нічого!

Тому "Телеграф" із задоволенням поділиться добіркою кращих "котячих" жартів і відеороликів, які трапилися кореспондентам у мережі за останній тиждень.

І почнемо ми із найбільш впевненого пухнастика в нашій колекції. Мабуть, саме у цього кота слід повчитися тому, як потрібно "вриватися" у вихідні — щоб усі знали, що цей час належить тільки вам.

Звісно, ранок у суботу для багатьох людей починається куди пізніше, ніж у будні. Ймовірно, саме із таким виразом мордочки, себто обличчя, прокидається більшість із нас, усвідомлюючи, що поспішати нікуди не треба.

Вихідні дозволяють нікуди не поспішати і присвятити час, наприклад, догляду за собою — як ці пухнастики, котрі в який раз доводять, що коти насправді знаходяться не в твердому, а в рідкому агрегатному стані.

Або ж ми просто можемо поспоглядати що-небудь прекрасне — серіал, фільм, рибку в акваріумі...

Хоча, цілком можливо, комусь із нас захочеться просто довше повалятися в ліжку. Головне, щоб не знайшовся ніхто такий же неспокійний, хто хоче зігнати нас із місця. (Добре, що котику все одно).

Головне, щоб перебування в улюбленому ліжечку не спричинило за собою ніяких наслідків. Навіть якщо ви не є котом, рекомендуємо вам про всяк випадок триматися подалі від котячої м’яти. А то, знаєте, всяке буває...

Від тієї ж м’яти, наприклад, може зрештою стати зле. Як і, в принципі, від усвідомлення, що будні насправді зовсім скоро...

Хтось усвідомив, що вихідні занадто короткі

До слова, сильно співчуваємо, якщо для вас ранок суботи є робочим. Визначити це допоможе не тільки будильник, але і прекрасна логічна порада мудрого котаге ("Телеграф" ненароком передає привіт всім шанувальникам "Наруто").

Котяча істина

До слова, легенький анімешний відступ. Шанувальники все того ж "Наруто" явно оцінять потужну чакру кота із наступного ролика, яка дозволяє йому ходити по воді. (Ні, це зовсім не лід і не підстава. Це. Сильна. Чакра).

Повернемося від аніме до реального життя. У разі, якщо ви дійсно працюєте, то деякі з котиків поділяють вашу біль — спокійним життя назвати не можна навіть у найпухнастіших представників нашого суспільства.

Припустимо, що навіть найзатятіші соні вирішать піднятися з ліжка, щоб знайти для себе цікаве заняття. Будьте обережні, крокуючи по дому, і дивіться собі під ноги. А раптом хтось підступний вирішив раптово помити підлогу? Тоді можете закінчити такими ж бальними піруетами, як і герой наступного відео.

Деякі ж коти виконують стрибки більш витончені, однак вони навіть не уявляють, наскільки підступними бувають їхні господарі... Ніколи не довіряйте різнобарвним кулястим конструкціям!

Навіть якщо таку конструкцію після перебування на карантині вам демонструє дзеркало. Не вірте відображенню, ви прекрасні!

З подібною проблемою через карантин зіткнулося чимало людей

А якщо вам хочеться ще більше котиків в своєму житті, то "Телеграф" пропонує переглянути добірку пухнастиків вихідного дня з минулого тижня. Пам’ятайте: котів багато не буває!