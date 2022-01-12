"Ждем аккаунты на OnlyFans": биологи подтвердили наличие клитора у дельфинов

По мнению исследователей, дельфины могут заниматься сексом не только для размножения

В Америке провели исследование половой системы дельфинов. Как оказалось, у самок этого вида млекопитающих имеется клитор, который, как у человеческих особей, отвечают за дополнительное удовольствие во время сексуального контакта.

Об открытии ученых из колледжа Маунт-Холлиок сообщает издание Current Biology.

По словам доцента биологичнских наук Патриции Бреннан, ее "подопытными" стали 11 самок дельфина из семейства афалин. У них всех была обнаружена клиторальная ткань, которая и подвергалась тщательному исследованию.

Оказалось, что этот орган состоит из множества нервных окончаний. Так как клитор дельфиних расположен прямиком у входа в вагину, это помогает млекопитающему получать дополнительную стимуляцию во время секса. Точно так же, как и у людей, у дельфинов клитор "скрыт" специальным кожаным капюшоном.

По мнению ученых, подобное открытие доказывает, что дельфины, как люди, способны инициировать половой акт не только для размножения, но и исключительно удовольствия ради.

Подобные исследования ученые проводят ради того, чтобы понять, каким образом в дикой природе прослеживается сексуальное поведение в разных видах.

Впрочем, разумеется, интернет-пользователи не смогли пройти мимо подобной громкой новости. Она стала поводом для множества шуток.

К слову, не только дельфины во многом похожи на людей. Как писал "Телеграф", попугаям также присущи некоторые вредные привычки, от которых человечество все еще не сумело отказаться. Так, в Западной Австралии массово фиксируют случаи опьянения этих птиц. Причина — в забродивших фруктах, которые манят попугаев своим запахом.