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Невістку пропагандиста Кисельова знайшли на відео для дорослих: все через примітну родимку (фото, відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Дмитро та Олеся Кисельові Новина оновлена 05 лютого 2022, 12:17
Дмитро та Олеся Кисельові

Дівчина знімається під псевдонімами

Родичку відомого російського журналіста Дмитра Кисельова викрили в участі у зйомках фільмів для дорослих. Дівчина знімалася у фільмах про одностатеве кохання.

Як повідомляє "OBOZREVATEL", порноакторка Олеся Кісельова є дружиною молодшого сина популярного у Росії пропагандиста, який досить часто потрапляв у скандали через своє негативне відношення до представників нетрадиційної орієнтації.

Згідно з даними ЗМІ, весілля Олесі та Гліба відбулось у жовтні 2020 року.

Фото з весілля Кисельових
Фото з весілля Кисельових

Так, відповідно до наявних даних, дівчина знімається у дорослих фільмах про одностатеві відносини під псевдонімами "Britney S", "Bendy Q" та "Lesya Bender". Упізнати її вдалося завдяки двом характерним родимках на правій щоці.

Родимки на щоці Олесі Кисельової, яка знімається у фільмах про одностатеві відносини
Родимки на щоці Олесі Кисельової, яка знімається у фільмах про одностатеві відносини

Цікавим фактом також є те, що актриса Олеся Кисельова підписана в соцмережах на головного критика Москви Олексія Навального.

Варто також нагадати, що раніше скандально відомий російський телеведучий Дмитро Кисельов під час свого виступу на одному з телеканалів РФ досить жорстко висловився щодо осіб нетрадиційної орієнтації та наголосив, що "серця геїв потрібно закопувати" або "або спалювати їх як непридатні для продовження будь-якого життя".

Промова Дмитра Кисельова щодо осіб нетрадиційної орієнтації на провідному російському телеканалі

З етичних міркувань ми не можемо розмістити кадри з дорослих фільмів, де родичка Кисельова зафільмована у вигляді головної героїні, проте їх можна знайти у вільному доступі в Internet-мережі або за бажання переглянути у нашому Telegram-каналі "Telegraf Black" за ЦИМ посиланням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як італійська футбольна суддя постраждала від хакерів, які "злили" в мережу її фото на відео інтимного характеру. Про це дівчина сама зізналася своїм підписникам на власній сторінці в соцмережі.

Теги:
#Родимка #Порно #Дмитро Кисельов #невістка #Відео
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