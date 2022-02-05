Невістку пропагандиста Кисельова знайшли на відео для дорослих: все через примітну родимку (фото, відео)
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Дівчина знімається під псевдонімами
Родичку відомого російського журналіста Дмитра Кисельова викрили в участі у зйомках фільмів для дорослих. Дівчина знімалася у фільмах про одностатеве кохання.
Як повідомляє "OBOZREVATEL", порноакторка Олеся Кісельова є дружиною молодшого сина популярного у Росії пропагандиста, який досить часто потрапляв у скандали через своє негативне відношення до представників нетрадиційної орієнтації.
Згідно з даними ЗМІ, весілля Олесі та Гліба відбулось у жовтні 2020 року.
Так, відповідно до наявних даних, дівчина знімається у дорослих фільмах про одностатеві відносини під псевдонімами "Britney S", "Bendy Q" та "Lesya Bender". Упізнати її вдалося завдяки двом характерним родимках на правій щоці.
Цікавим фактом також є те, що актриса Олеся Кисельова підписана в соцмережах на головного критика Москви Олексія Навального.
Варто також нагадати, що раніше скандально відомий російський телеведучий Дмитро Кисельов під час свого виступу на одному з телеканалів РФ досить жорстко висловився щодо осіб нетрадиційної орієнтації та наголосив, що "серця геїв потрібно закопувати" або "або спалювати їх як непридатні для продовження будь-якого життя".
З етичних міркувань ми не можемо розмістити кадри з дорослих фільмів, де родичка Кисельова зафільмована у вигляді головної героїні, проте їх можна знайти у вільному доступі в Internet-мережі або за бажання переглянути у нашому Telegram-каналі "Telegraf Black" за ЦИМ посиланням.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як італійська футбольна суддя постраждала від хакерів, які "злили" в мережу її фото на відео інтимного характеру. Про це дівчина сама зізналася своїм підписникам на власній сторінці в соцмережі.
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