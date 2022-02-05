Невестку пропагандиста Киселева нашли на видео для взрослых: все из-за приметной родинки (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1058
Девушка снимается под псевдонимами
Родственницу известного российского журналиста Дмитрия Киселева уличили в съемках фильмов для взрослых. Девушка снималась в фильмах об однополой любви.
Как сообщает "OBOZREVATEL", порноактриса Олеся Киселева является женой младшего сына популярного в России пропагандиста, довольно часто попадавшего в скандалы из-за своего негативного отношения к представителям нетрадиционной ориентации.
Согласно данным СМИ, свадьба Олеси и Глеба прошла в октябре 2020 года.
Так, согласно имеющимся данным, девушка снимается во взрослых фильмах об однополых отношениях под псевдонимами "Britney S", "Bendy Q" и "Lesya Bender". Узнать ее удалось благодаря двум характерным родинкам на правой щеке.
Интересным фактом является и то, что актриса Олеся Киселева подписана в соцсетях на главного критика Москвы Алексея Навального.
Стоит также напомнить, что ранее скандально известный российский телеведущий Дмитрий Киселев во время своего выступления на одном из телеканалов РФ достаточно жестко высказался по поводу лиц нетрадиционной ориентации и подчеркнул, что "сердца геев нужно закапывать" или "или сжигать их как непригодные для продолжения чьей-либо жизни".
По этическим соображениям мы не можем разместить кадры из взрослых фильмов, где родственница Киселева снята в виде главной героини, однако их можно найти в свободном доступе в Интернет-сети или при желании просмотреть в нашем Telegram-канале "Telegraf Black" по этой ссылке.
Ранее "Телеграф" сообщал, как итальянская футбольная судья пострадала от хакеров, "сливших" в сеть ее фото на видео интимного характера. Об этом девушка сама призналась своим подписчикам на своей странице в соцсети.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-