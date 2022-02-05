Невестку пропагандиста Киселева нашли на видео для взрослых: все из-за приметной родинки (фото, видео)

Девушка снимается под псевдонимами

Родственницу известного российского журналиста Дмитрия Киселева уличили в съемках фильмов для взрослых. Девушка снималась в фильмах об однополой любви.

Как сообщает "OBOZREVATEL", порноактриса Олеся Киселева является женой младшего сына популярного в России пропагандиста, довольно часто попадавшего в скандалы из-за своего негативного отношения к представителям нетрадиционной ориентации.

Согласно данным СМИ, свадьба Олеси и Глеба прошла в октябре 2020 года.

Фото со свадьбы Киселевых

Так, согласно имеющимся данным, девушка снимается во взрослых фильмах об однополых отношениях под псевдонимами "Britney S", "Bendy Q" и "Lesya Bender". Узнать ее удалось благодаря двум характерным родинкам на правой щеке.

Родинки на щеке Олесе Киселевой, которая снимается в фильмах об однополых отношениях

Интересным фактом является и то, что актриса Олеся Киселева подписана в соцсетях на главного критика Москвы Алексея Навального.

Стоит также напомнить, что ранее скандально известный российский телеведущий Дмитрий Киселев во время своего выступления на одном из телеканалов РФ достаточно жестко высказался по поводу лиц нетрадиционной ориентации и подчеркнул, что "сердца геев нужно закапывать" или "или сжигать их как непригодные для продолжения чьей-либо жизни".

Речь Дмитрия Киселева о лицах нетрадиционной ориентации на ведущем российском телеканале

По этическим соображениям мы не можем разместить кадры из взрослых фильмов, где родственница Киселева снята в виде главной героини, однако их можно найти в свободном доступе в Интернет-сети или при желании просмотреть в нашем Telegram-канале "Telegraf Black" по этой ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, как итальянская футбольная судья пострадала от хакеров, "сливших" в сеть ее фото на видео интимного характера. Об этом девушка сама призналась своим подписчикам на своей странице в соцсети.