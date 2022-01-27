Укр

Сексуальная футбольная судья стала жертвой порно мести (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Диана Ди Мео Новость обновлена 27 января 2022, 09:35
Диана Ди Мео

Девушка пострадала от рук хакера.

Итальянка Диана Ди Мео, которая работает футбольным рефери в Пескаре, пострадала в результате слива ее интимных видео в сеть.

Своими переживаниями по этому поводу красотка поделилась на своей страничке в Instagram.

22-летняя Диана призналась, что публикация ее интимных видео на различных сайтах стала для нее шоком. Девушка отметила, что в этой ситуации она жертва, ведь слив произошел по вине злоумышленника, которых похитил данные с ее телефона. Ди Мео подала заявление в полицию, а также поблагодарила людей за поддержку.

"Сегодня жертва — это я, завтра это может быть человек, который сейчас смотрит мое видео и улыбается. Жертва никогда не виновата, помните это. Всегда с высоко поднятой головой, ребята, всегда", — написала Диана.

Итальянка собрала 100-тысячную армию подписчиков в Instagram. Там красотка частенько радует своих фанатов горячими снимками.

Диана Ди Мео в синем купальнике
Диана Ди Мео в синем купальнике
Диана Ди Мео в платье с глубоким вырезом
Диана Ди Мео в платье с глубоким вырезом
Диана Ди Мео на прогулке
Диана Ди Мео на прогулке
Диана Ди Мео в черном бикини
Диана Ди Мео в черном бикини
Диана Ди Мео в черном платье
Диана Ди Мео в черном платье
Диана Ди Мео в красном платье
Диана Ди Мео в красном платье

Напомним, российский киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов, выступающий за украинскую команду Natus Vincere по CS:GO женился на своей девушке Анжелике LiQueen Езиевой. Девушку подозревают в порно-съемках.

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