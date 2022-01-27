Сексуальная футбольная судья стала жертвой порно мести (видео)

Девушка пострадала от рук хакера.

Итальянка Диана Ди Мео, которая работает футбольным рефери в Пескаре, пострадала в результате слива ее интимных видео в сеть.

Своими переживаниями по этому поводу красотка поделилась на своей страничке в Instagram.

22-летняя Диана призналась, что публикация ее интимных видео на различных сайтах стала для нее шоком. Девушка отметила, что в этой ситуации она жертва, ведь слив произошел по вине злоумышленника, которых похитил данные с ее телефона. Ди Мео подала заявление в полицию, а также поблагодарила людей за поддержку.

"Сегодня жертва — это я, завтра это может быть человек, который сейчас смотрит мое видео и улыбается. Жертва никогда не виновата, помните это. Всегда с высоко поднятой головой, ребята, всегда", — написала Диана.

Итальянка собрала 100-тысячную армию подписчиков в Instagram. Там красотка частенько радует своих фанатов горячими снимками.

Диана Ди Мео в синем купальнике

Диана Ди Мео в платье с глубоким вырезом

Диана Ди Мео на прогулке

Диана Ди Мео в черном бикини

Диана Ди Мео в черном платье

Диана Ди Мео в красном платье

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