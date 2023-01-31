"Смотрите Скабееву и Симоньян": в россии перестал работать сервис OnlyFans

Пока неизвестно с какой стороны проходит блокировка

OnlyFans — сервис по подписке на контент, который особенно популярен в индустрии развлечений для взрослых, после заморозки счетов российских порнозвезд еще в начале войны, вероятно, теперь и вовсе запретил доступ для пользователей из россии.

31 января при попытке открыть сайт OnlyFans с российского IP-адреса выдаётся ошибка 403 (в доступе отказано). На ситуацию обратили внимание сразу несколько известных Telegram-каналов. При этом, стоит отметить, что с помощью VPN ресурс все еще доступен. А пользователи из других стран таких проблем и вовсе не имеют.

При этом официальной информации о запрете для россиян платформа пока не предоставила. И хотя сервис ранее выражал поддержку Украине в противостоянии российской агрессии, нельзя исключать, что блокировка может идти и со стороны рф.

Комментируя ситуацию, украинский блогер Сергей Стерненко написал следующее: "Похоже, на россии перестал работать сервис Онлифанс. Потому что наблюдать, как у них все несется в то же место, можно и без подписки".

С какой бы стороны не шла блокировка, сама ситуация уже вызвала бурю юмора в сети. Некоторое пользователи задались вопросом, а зачем россиянам вообще OnlyFans, если у них есть телевизор с не менее увлекательными историями от пропагандистки скабеевой.

Ранее мы сообщали, что украинка едва не отправилась в тюрьму из-за фотографий на OnlyFans.

Добавим, что невестку Дмитрия Киселева уличили в съемках фильмов для взрослых. Девушка снималась в фильмах об однополой любви. Порноактриса Олеся Киселева является женой младшего сына популярного в России пропагандиста, довольно часто попадавшего в скандалы из-за своего негативного отношения к представителям нетрадиционной ориентации. Ирония судьбы… Зато теперь семья кремлевского прихвостня сможет сэкономить на просмотре "клубнички".