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Отделалась штрафом и условным сроком: украинка едва не отправилась в тюрьму из-за фотографий на OnlyFans

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
OnlyFans
OnlyFans

Изначально суд хотел отправить девушку за решетку на четыре года

Девушка из Кривого рога получила два года условно из-за того, что распространяла свои фото и видео интимного содержания на платформе OnlyFans. Эти материалы были признаны порнографическими, а как известно производство подобного контента в Украине запрещено.

Информация об этом содержится в решении Днепровского районного суда Киева. Отмечается, что девушка работает переводчиком английского языка, а то, что она решила залить в сеть свои обнаженные фото было названо "преступным умыслом".

В частности отмечается, что действия девушки "посягают на основные принципы общественной морали в сфере половых отношений и находится в явном противоречии с существующими в обществе традициями, а также наносит вред нравственному воспитанию людей, особенно несовершеннолетних, что приводит к деформации нравственных представлений и понятий о сексуальных отношениях между людьми".

Всего жительница Кривого Рога, преследуя цели получения денежной выгоды, успела загрузить на платформу 171 фото и видео, прежде чем ее деятельность пресекла полиция, говорится в материалах следствия.

Девушка на суде раскаялась и пообещала более не совершать противоправных действий.

Суд изначально хотел приговорить ее к четырем годам лишения свободы, однако с учетом ее признания и покаяния решил ограничиться двумя годами условного срока и штрафом в 12 185 гривен.

Как сообщалось ранее, в Николаеве летом пара полицейских занялась сексом в бассейне, однако это заметили другие отдыхающие, которые засняли непристойное поведение правоохранителей на видео.

Теги:
#Полиция #Суд #Кривой Рог #Порнография