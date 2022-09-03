Відбулася штрафом та умовним терміном: українка ледь не вирушила до в’язниці через фотографії на OnlyFans

Спочатку суд хотів відправити дівчину за ґрати на чотири роки

Дівчина з Кривого Рогу отримала два роки умовно через те, що розповсюджувала свої фото та відео інтимного змісту на платформі OnlyFans. Ці матеріали були визнані порнографічними, а, як відомо, виробництво подібного контенту в Україні заборонено.

Інформація про це міститься у рішенні Дніпровського районного суду Києва. Зазначається, що дівчина працює перекладачем англійської мови, а те, що вона вирішила залити в мережу свої оголені фото, було названо "злочинним наміром".

Зокрема зазначається, що дії дівчини "зазіхають на основні принципи суспільної моралі у сфері статевих відносин і перебувають у явному протиріччі з існуючими в суспільстві традиціями, а також завдають шкоди моральному вихованню людей, особливо неповнолітніх, що призводить до деформації моральних уявлень та понять про сексуальні відносинах для людей".

Загалом мешканка Кривого Рогу, переслідуючи мету отримання грошової вигоди, встигла завантажити на платформу 171 фото та відео, перш ніж її діяльність припинила поліція, йдеться у матеріалах слідства.

Дівчина на суді покаялася і пообіцяла більше не чинити протиправних дій.

Суд спочатку хотів засудити її до чотирьох років позбавлення волі, проте з урахуванням її визнання та покаяння вирішив обмежитися двома роками умовного строку та штрафом у 12 185 гривень.

Як повідомлялося раніше, у Миколаєві влітку пара поліцейських зайнялася сексом у басейні, проте це помітили інші відпочивальники, які зняли непристойну поведінку правоохоронців на відео.