медведев уверяет что "адские" санкции Запада не срабатывают

После блокировки в россии сервиса для взрослых ОnlyFans заместитель председателя совбеза рф в очередной раз разразился абсурдными заявлениями. В частности, дмитрий медведев допустил легализацию пиратской продукции Запада в качестве ответа на санкционные ограничения.

Об этом во вторник, 31 января, он написал в своем Telegram, отметив, что "враждебным странам" не хватает мужества признать, что их "адские" санкции с треском провалились. По его словам, рф удалось заменить своей продукцией абсолютное большинство импортируемых товаров. Более того, сейчас работает и параллельный импорт, благодаря которому российское государство имеет на своем рынке западные бренды, в то же время их владельцы – не получают ничего.

"Итак, все, как всегда: американцы зарабатывают на униженной Европе. Раздавленная Европа терпит и теряет деньги. При этом даже МВФ прогнозирует в россии рост экономики в этом году", — говорится в публикации путинского приспешника.

Также он добавил, что рф остается только принять решение об использовании интеллектуальной собственности Запада. В частности, делать это без лицензий, а также уплаты авторского вознаграждения на все: от фильмов до промышленного софта. По мнению медведева, это может стать достойным ответом россии на западные санкционные ограничения.

"Благодарю, кстати, и тех, кто разработал разнообразные программы для безлицензионного применения их дорогих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций. А что, à la guerre comme à la guerre…", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как дмитрий медведев отреагировал на заявление президента Анджея Дуды о готовности передать Украине танки Leopard.

Добавим, что окружение путина троллит бывшего президента рф, называя его унылым клоуном в пьяном угаре, из которого дмитрий медведев выходит лишь изредка. А бывшая первая леди страны под горизонт своей зрелости пустилась во все тяжкие, меняя любовников быстрее чем перчатки, оплачивая иных весьма щедро. Как тут не за́пить?