Враг увеличил темп наступления в районе Кременной: свежие карты боев в Украине

Враг безуспешно пытается прорвать украинскую оборону сразу на нескольких направлениях

У российских оккупантов не получается прорвать оборону на Бахмутском направлении и они пытаются ударить в другом. Наступление в Донецкой области при этом не останавливается.

Согласно отчету Института изучения войны, на Луганщине враг не только не прекратил наступательные действия на линии Сватово — Кременная, но и усилил темп действий у Кременной. Атаки оккупантов отражены в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменское, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

Российские войска наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Продолжают попытки надавить на юге Украины.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Российские войска проводят наземные атаки северо-западнее Сватово и продолжают наступление на линии Сватово — Кременная. Напряжение на этом участке нарастает, источники врага заявляют про успех наступления на этом участке. К западу от Кременной активизировались темпы российских атак, враг усилил боевую активность на Лиманском направлении, увеличилось количество обстрелов. Бои идут вокруг Белогоровки, где россияне могли атаковать украинские позиции замаскировавшись пол украинских военных. Если видео с этого момента правдиво, то это очередное нарушение Женевской конвенции о военных преступлениях, отмечают аналитики.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В районе Бахмута продолжаются наземные атаки, также штурмы идут на самом городе. Враг мог продвинуться в восточную часть Бахмута, есть подтверждающие кадры с геолокацией. Продвижение россиян к северу от Бахмута может быть направлено для атаки на Северск, а к юго-западу — чтобы перерезать трассу из Константиновки.

В западной части Донецкой области незначительно снизился темп атак. Вместо того, чтобы штурмовать Угледар в лоб, враг пытается его окружить.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Продвижения у оккупантов нет. Есть сведения, что к концу марта в россии хотят захватить Запорожье и предыдущие атаки врага могут быть связаны с этим. Украинские военные готовятся к нападениям россиян на этом направлении.

Линия фронта в Запорожской области

В районе островов к югу от Кинбурнского полуострова могли быть проведены рейды украинских военных. Подтверждения этому нет, лишь слова российского источника якобы украинские силы увеличили количество рейдов через Днепр. Враг продолжает обстрелы.

Линия фронта в Херсонской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в преддверии усиления активности боев в Украине, нашей стране помогают оружием. Так, США объявили о новом пакете помощи, куда включают ракеты с дальнобойностью в два раза больше имеющейся.