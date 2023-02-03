Бои за Бахмут: Зеленский сделал важное заявление

ВСУ будут бороться за город, сколько смогут, пообещал глава государства

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам Саммита Украина-ЕС сделал важное заявление по Бахмуту Донецкой области, где сейчас идут самые жестокие бои.

"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько можем. Считаем Бахмут нашей крепостью… Если будет ускоренное оружие, и самое дальнобойное оружие, мы не только не отойдем от Бахмута, мы начнем деоккупировать Донбасс, который был оккупирован с 2014 года", — заявил он.

Отметим, ранее командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что украинские войска, удерживая Бахмут, выиграли время для создания новых линий обороны, поэтому в ближайшее время они, скорее всего, оставят город.

Напомним, российские войска уже почти полгода пытаются захватить Бахмут, за город продолжаются ожесточенные бои. Наши защитники героически удерживают оборону, а мирным жителям приходится жить под постоянным обстрелом оккупантов. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как нашим людям приходится выживать в осажденном Бахмуте.

Также напомним, в боях за Бахмут российские оккупанты, мобилизованные и наемники из ПВК понесли огромные потери, — ежедневно оставляя на поле боя сотни "штыков". В целом же потери врага там превысили две Чеченские войны.