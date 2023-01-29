"Враг ближе, людей меньше": корреспондент "Телеграфа" показал обстановку в Бахмуте (фоторепортаж)

Город стал еще больше разрушен

В Бахмуте, который российские войска пытаются захватить уже на протяжении практически полугода, продолжаются ожесточенные бои. Наши защитники героически удерживают оборону, а мирным жителям приходится жить под постоянными обстрелами оккупантов. Чтобы показать, каково приходится нашим людям в Бахмуте фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, в очередной раз отправился в самую горячую точку на карте боевых действий в Украине.

Ян Доброносов провел два дня с бойцами Сил специальных операций в Бахмуте. Он рассказал, что за время, прошедшее с момента его предыдущей поездки (менее месяца) город стал еще более разбитым, а людей в нем становится все меньше.

"Меньше месяца назад приезжал сюда, и точно могу сказать, что враг гораздо ближе, город разбит еще больше, а людей все меньше", — рассказывает Ян Доброносов.

Мирные граждане проводят все время в подвалах, выходя на улицу, чтобы приготовить себе поесть на уличных печках. Всё больше граждан постоянно находятся в поисках пропитания.

"К сожалению, случаев когда ты видишь пожилого человека возле мусорника, и он ищет там какую-то вкусняшку все больше. Есть еще одна особенность – всегда рядом какая-нибудь собака. Люди готовят во дворе на уличных печках. Живут исключительно в подвалах", — рассказывает фотокорреспондент.

Привычными звуками в Бахмуте стала артиллерийская канонада. В городе постоянно, что-то взрывается.

Но несмотря на все трудности, отмечает фотограф, наши воины делают все для победы.

Напомним, ранее мы писали о том, что корреспондент "Телеграфа" показал разрушенный российскими солдатами Бахмут с высоты птичьего полета.

Также мы сообщали о том, что говорят местные жители о боях за Бахмут.