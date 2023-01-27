"Все ближе и ближе": что говорят местные жители о боях за Бахмут (фото, видео)

В Бахмуте без воды, света, отопления и под постоянными обстрелами до сих пор остаются жить люди.

На сегодняшний день город Бахмут продолжает оставаться главной горячей точкой на фронте. Несмотря на большие потери, российские оккупанты продолжают штурм города. Обстрелы не утихают ни днем, ни ночью. Бои за город идут с лета, а Бахмут уже называют крепостью, которую стойко защищают наши воины.

В городе почти не осталось уцелевших зданий — бомбы разбили жилые дома, от взрывов вылетели все окна. Земля усеяна битым стеклом и мусором.

От постоянных обстрелов снесены фасады, на обочинах улиц множество воронок. К сожалению, в этом аду остаются жить люди. До войны здесь проживало немногим более 70 тысяч человек. Сейчас только десятая часть его жителей — преимущественно пожилые люди.

В Бахмуте нет воды, света, отопления. Жители вынуждены ставить буржуйки и рубить дрова. Получить помощь и погреться можно лишь в "пункте несокрушимости".

Как выживают люди в этих сверхсложных условиях, видел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

71-летняя жительница Бахмута Зинаида Ивановна показала свой подвал, где она сейчас живет. Температура помещения +8 градусов. Женщина рассказала, что топить буржуйкой долгое время невозможно, так как нужно много дров, которые быстро прогорают.

"В какой-то степени уже привыкла (о постоянных взрывах, — ред.) Если очень близко — страшно. С каждым днем все ближе и ближе", — комментирует Зинаида Ивановна канонаду взрывов.

Бахмут – местная жительница Зинаида Ивановна

Женщина живет в подвале, где всего 8 градусов тепла

Вот в таких условиях живет Зинаида Ивановна

Единственный способ согреться – растопить буржуйку

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним, ранее "Телеграф" показал разрушенный Бахмут с высоты птичьего полета.

Следует отметить, что в боях за Бахмут россия потеряла около 10,5 тысячи солдат. Эти потери пропорциональны жертвам среди оккупантов в двух чеченских войнах.