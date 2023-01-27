Оккупанты испугались наступления ВСУ сразу на двух направлениях: свежие карты боев
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Боевые действия на фронте не останавливаются ни на секунду
Пока россия осуществляла массированный обстрел Украины 26 января, не останавливались также боевые действия на линии фронта, — враг не оставлял попыток взять Бахмут и Угледар в Донецкой области. Также оккупанты заявляют о якобы наступлении ВСУ сразу на двух направлениях.
"Телеграф" разобрался по картам американского Института изучения войны (ISW), что сейчас происходит на фронте.
Донецкая область
Враг продолжал атаки на Бахмут. Судя по геолокационным кадрам от 25 января, российские войска постепенно продвигаются к юго-восточным окраинам города.
Оккупанты продолжали атаки на Марьинку под Донецком. Российские военные блогеры жалуются, что боевики "днр" истощены боями на этом направлении и им не хватает живой силы для удержания территорий или продвижения.
РосСМИ активно заявляли, что перекрыли трассу Покровское-Угледар, хотя нет ни одной четкой дороги, которая бы пролегала между этими населенными пунктами. Также россияне заявляют, что якобы заняли позиции в самом Угледаре и публикуют видео с воздуха, на котором видно сильно задымление в населенном пункте:
Харьковская и Луганская области
Российские пропагандисты заявляли о якобы контрнаступлении ВСУ в районе Кременной на Луганщине. Судя по видео, которое 12 января публиковали боевики "лнр", они обстреливали ВСУ в лесной зоне близ Кременной. Генштаб Украины заявлял, что российские войска нанесли ограниченный наземный удар в Краснопоповке (6 км к северу от Кременной).
Херсонская и Запорожская области
Россияне продолжают проводить ограниченные наземные атаки на Запорожском направлении, однако без особых успехов. Наблюдается незначительное усиление войск рф в области, которого не хватит для серьезных операций.
Также оккупанты заявляют о якобы подготовке ВСУ наступления в направлении Мелитополя и Бердянска, и попытках украинцев высадиться на левом берегу Херсонской области. Пропагандисты рф заявляют, что украинские войска пришли в полную боевую готовность в районе Каменского-Степного вблизи Орехова, что свидетельствует о продолжающейся озабоченности действиями Украины на этом фронте.
Кроме того, россия пытается восстановить Керченский мост в Крым, заявила про восстановление третьего и четвертого пролетов. Полностью мост якобы хотят восстановить в марте 2023 года.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие танки США собираются передать Украине, — такое усиление может существенно изменить расклад сил на поле боя.