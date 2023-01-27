Оккупанты испугались наступления ВСУ сразу на двух направлениях: свежие карты боев

Боевые действия на фронте не останавливаются ни на секунду

Пока россия осуществляла массированный обстрел Украины 26 января, не останавливались также боевые действия на линии фронта, — враг не оставлял попыток взять Бахмут и Угледар в Донецкой области. Также оккупанты заявляют о якобы наступлении ВСУ сразу на двух направлениях.

"Телеграф" разобрался по картам американского Института изучения войны (ISW), что сейчас происходит на фронте.

Общая карта боевых действий в Украине на 27.01.2023

Донецкая область

Враг продолжал атаки на Бахмут. Судя по геолокационным кадрам от 25 января, российские войска постепенно продвигаются к юго-восточным окраинам города.

Оккупанты продолжали атаки на Марьинку под Донецком. Российские военные блогеры жалуются, что боевики "днр" истощены боями на этом направлении и им не хватает живой силы для удержания территорий или продвижения.

РосСМИ активно заявляли, что перекрыли трассу Покровское-Угледар, хотя нет ни одной четкой дороги, которая бы пролегала между этими населенными пунктами. Также россияне заявляют, что якобы заняли позиции в самом Угледаре и публикуют видео с воздуха, на котором видно сильно задымление в населенном пункте:

Карта боевых действий в Донецкой области 27.01.2023

Харьковская и Луганская области

Российские пропагандисты заявляли о якобы контрнаступлении ВСУ в районе Кременной на Луганщине. Судя по видео, которое 12 января публиковали боевики "лнр", они обстреливали ВСУ в лесной зоне близ Кременной. Генштаб Украины заявлял, что российские войска нанесли ограниченный наземный удар в Краснопоповке (6 км к северу от Кременной).

Карта боевых действий в Луганской области 27.01.2023

Херсонская и Запорожская области

Россияне продолжают проводить ограниченные наземные атаки на Запорожском направлении, однако без особых успехов. Наблюдается незначительное усиление войск рф в области, которого не хватит для серьезных операций.

Также оккупанты заявляют о якобы подготовке ВСУ наступления в направлении Мелитополя и Бердянска, и попытках украинцев высадиться на левом берегу Херсонской области. Пропагандисты рф заявляют, что украинские войска пришли в полную боевую готовность в районе Каменского-Степного вблизи Орехова, что свидетельствует о продолжающейся озабоченности действиями Украины на этом фронте.

Кроме того, россия пытается восстановить Керченский мост в Крым, заявила про восстановление третьего и четвертого пролетов. Полностью мост якобы хотят восстановить в марте 2023 года.

Карта боевых действий в Херсонской области 27.01.2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие танки США собираются передать Украине, — такое усиление может существенно изменить расклад сил на поле боя.