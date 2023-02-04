Переживают из-за чего-то? В Луганской области коллаборанты готовятся к побегу (карта)

В общем, захватчики на Донбассе начинают подготовку к масштабной "эвакуации" мирного населения

Практика вывоза мирных украинских жителей вглубь оккупированных территорий не нова для российской армии. Сейчас к подобному шагу россияне готовятся в Луганской области, где в одном из районов начали подготовку по "эвакуации" местных коллаборантов вглубь захваченной территории. Предателей планируют вывозить вместе с членами семей.

Об этом говорится в свежей утренней постройке Генштаба ВСУ 4 февраля. Следует отметить, что сам процесс вывоза людей еще не начался, однако оккупанты активно к нему готовятся.

В частности, противник засуетился в бывшем Троицком районе Луганской области (ныне — часть Сватовского), который граничит с Харьковщиной. Вполне вероятно, что россияне чувствуют "запах жареного", поэтому предлагают своим приспешникам собирать вещи и уезжать.

Бывший Троицкий район Луганской области

Похожая ситуация в свое время произошла и в Херсонской области, где семьи коллаборантов вывозили перед началом масштабного наступления ВСУ. Не обошлось тогда, к сожалению, и без почти принудительной "эвакуации" мирного населения, которое россияне запугали кремлевской пропагандой. Людей перемещали в оккупированный Крым, а также на территорию России.

"Телеграф" также напоминает, что аналогичная ситуация происходила и перед освобождением Харьковской области — россияне устраивали вывоз детей и женщин в глубь оккупированных районов.