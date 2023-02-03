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Война — день 345: оккупанты пытаются усилить давление на ВСУ на Донбассе

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Автор
Бои за Украину длятся 345 дней
Бои за Украину длятся 345 дней. Фото Телеграф

Оперативно о главном 3 февраля

Широкомасштабное вторжение российских войск в Украину продолжается 345 дней. Российские оккупационные войска продолжают активную разведку и подготовку к наступлению на отдельных направлениях, осуществляя меры по усилению своих войск. Также продолжаются наступательные действия оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, из-за чего россияне несут большие потери, особенно в живой силе.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Обучение украинских военных в США на системах Patriot должно закончиться через несколько недель, заявил атташе по вопросам обороны посольства Украины в США Борис Кременецкий.

О происходившем 31 января читайте в материале: Война — день 342: оккупанты давят на Бахмут и готовятся к масштабному наступлению.

Информация за 1 февраля доступна в сводке: Война — день 343: ВСУ давят на Луганщине, а оккупанты бомбят мирные города.

С данными за 2 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 344: оккупанты штурмуют позиции ВСУ на Донбассе и обстреливают города.

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#Украина #Россия #Война