Война — день 345: оккупанты пытаются усилить давление на ВСУ на Донбассе

Оперативно о главном 3 февраля

Широкомасштабное вторжение российских войск в Украину продолжается 345 дней. Российские оккупационные войска продолжают активную разведку и подготовку к наступлению на отдельных направлениях, осуществляя меры по усилению своих войск. Также продолжаются наступательные действия оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, из-за чего россияне несут большие потери, особенно в живой силе.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Обучение украинских военных в США на системах Patriot должно закончиться через несколько недель, заявил атташе по вопросам обороны посольства Украины в США Борис Кременецкий.

О происходившем 31 января читайте в материале: Война — день 342: оккупанты давят на Бахмут и готовятся к масштабному наступлению.

Информация за 1 февраля доступна в сводке: Война — день 343: ВСУ давят на Луганщине, а оккупанты бомбят мирные города.

С данными за 2 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 344: оккупанты штурмуют позиции ВСУ на Донбассе и обстреливают города.