"Российский паспорт" Лиева из Минобороны: известный журналист извинился за неправду

Журналист признал, что допустил ошибку

Журналист "УП" Михаил Ткач извинился перед Александром Лиевым, который недавно по собственному желанию уволился из Министерства обороны Украины, за неправдивую информацию о его российском гражданстве.

Соответствующий пост появился сегодня, 3 февраля, на странице Ткача в Facebook.

"Самое плохое, что может быть – это неправда. Вчера я ошибся. Я приношу извинения Александру Лиеву. Информация о российском паспорте Александра Лиева, опубликованная вчера, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Журналист подчеркнул, что все причины будут выглядеть как попытки оправдать себя, но это точно не то, что должен делать человек, когда убедился в своей неправоте.

"Наша новость изначально была опубликована с позицией господина Лиева. Мое сообщение заблокировал фейсбук из-за публикации личных данных. Приношу извинения читателям Украинской правды. Поздравляю всех причастных. Правда победит", — подытожил журналист.

Отметим, что 2 февраля источники "Украинской правды" в украинской разведке сообщили, что у Александра Лиева, который занимал должность и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, якобы есть российский паспорт. Сам Лиев информацию опроверг и заявил, что паспорта гражданина рф у него не было никогда. Журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook показал фото того самого паспорта, но пользователи сети усомнились в его подлинности. Позже пост со страницы Ткача пропал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в конце января вокруг Министерства обороны разгорелся скандал из-за информации о том, что Александр Лиев якобы поддерживал незаконный "референдум" в Крыму, а также его оккупацию. Позже Лиев отреагировал на обвинения в якобы поддержке оккупации полуострова. Он заявил, что готов пройти полиграф, чтобы доказать свою позицию.