У Лиева из Минобороны нашли российский паспорт: чиновник все отрицает (фото)

Чиновник и его знакомые утверждают, что российский паспорт — это подделка

У Александра Лиева, который по собственной воле подал заявление об увольнении из Минобороны, нашли российский паспорт. Вокруг и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины разгорелся скандал за его пророссийские высказывания.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в ГУР МО Украины. Отмечается, что паспорт был выдан в 2019 году.

Сотрудники украинской разведки сообщили, что у пока еще сотрудника Минобороны Украины нашли паспорт гражданина россии. Документ был выдан в декабре 2019 года. Сам же чиновник в комментарии журналистам заявил, что у него никогда не было двойного гражданства. Фото на паспорте тоже вызвало у него недоумение — по словам Лиева, на фото изображен не он. И фамилия на английском языке указана не верно, как и место рождения — Александр Лиев родился не в Москве, а в Сосногорске, Республике Коми.

"У меня нет и не было никогда никакого другого гражданства, кроме украинского. Я не подавался на гражданство другой страны. Когда оккупировали Крым, там действительно раздавали людям российское гражданство без согласия, но к тому времени я уже давно работал на "Суспільном", — сказал чиновник.

В комментариях под фото на странице журналиста "УП" Михаила Ткача знакомые Лиева усомнились в том, что паспорт – это не фейк. По их словам, Лиев не похож на того юношу, чье фото вклеено в российском паспорте, а источники, по их мнению, намеренно дезинформируют и манипулируют.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Александр Лиев перед назначением на должность проходил полиграф. Он подробно ответил на все предъявленные ему обвинения в пророссийской позиции.