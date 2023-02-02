У Лієва з Міноборони знайшли російський паспорт: чиновник все заперечує (фото)

Чиновник та його знайомі стверджують, що російський паспорт – це підробка

У Олександра Лієва, який з власної волі подав заяву про звільнення з Міноборони, знайшли російський паспорт. Навколо в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України спалахнув скандал за його проросійські висловлювання.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у ГУР МО України. Зазначається, що паспорт було видано у 2019 році.

Співробітники української розвідки повідомили, що у поки що співробітника Міноборони України знайшли паспорт громадянина росії. Документ було видано у грудні 2019 року. А сам чиновник у коментарі журналістам заявив, що в нього ніколи не було подвійного громадянства. Фото на паспорті також викликало здивування — за словами Лієва, на фото зображений не він. І прізвище англійською вказано не так, як і місце народження — Олександр Лієв народився не в Москві, а в Сосногорську, Республіці Комі.

"У мене немає і не було ніколи жодного іншого громадянства, окрім українського. Я не подавався на громадянство іншої країни. Коли окупували Крим, там справді роздавали людям російське громадянство без згоди, але на той час я вже давно працював на "Суспільному", — сказав чиновник.

В коментарях під фото на сторінці журналіста "УП" Михайла Ткача знайомі Лієва засумнівалися в тому, що паспорт — це не фейк. За їх словами, Лієв не схожий на того юнака, чиє фото вклеєне у російському паспорті, а джерела, на їхню думку, навмисно дезінформують і маніпулюють.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Олександр Лієв перед призначенням на посаду проходив поліграф. Він докладно відповів на всі пред'явлені йому звинувачення у проросійській позиції.