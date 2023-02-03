"Російський паспорт" Лієва з Міноборони: відомий журналіст вибачився за неправду

Журналіст визнав, що припустився помилки

Журналіст "УП" Михайло Ткач вибачився перед Олександром Лієвим, який нещодавно за власним бажанням звільнився з Міністерства оборони України за неправдиву інформацію про його російське громадянство.

Відповідний пост з’явився сьогодні, 3 лютого, на сторінці Ткача у Facebook.

"Найгірше, що може бути – це неправда. Учора я помилився. Я приношу вибачення Олександру Лієву. Інформація про російський паспорт Олександра Лієва, опублікована вчора, не відповідає дійсності", — йдеться в повідомленні.

Журналіст підкреслив, що всі причини виглядатимуть як спроби виправдати себе, а це точно не те, що має робити людина, коли переконалася у своїй неправоті.

"Наша новина спочатку була опублікована з позицією пана Лієва. Моє повідомлення заблокував фейсбук через публікацію особистих даних. Приношу вибачення читачам Української правди. Вітаю всіх причетних. Правда переможе", — підсумував журналіст.

Зазначимо, що 2 лютого джерела "Української правди" в українській розвідці повідомили, що Олександр Лієв, який обіймав посаду в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, нібито має російський паспорт. Сам Лієв інформацію спростував і заявив, що паспорта громадянина росії у нього не було ніколи. Журналіст Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook показав фото того самого паспорта, та користувачі мережі засумнівалися у його справжності. Пізніше пост зі сторінки Ткача зник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що наприкінці січня навколо Міністерства оборони спалахнув скандал через інформацію, що Олександр Лієв нібито підтримував незаконний "референдум" у Криму, а також його окупацію. Пізніше Лієв відреагував на закиди щодо нібито підтримки окупації півострова. Він заявив, що готовий пройти поліграф, щоб довести свою позицію.