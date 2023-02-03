"Зрада" отменяется: история с подключением производства "Байрактаров" к энергосети получила продолжение

СМИ выяснили что стояло за словами Халука Байрактара о 10 млн долларов

Вызвавшие широкий общественный резонанс слова генерального директора предприятия Baykar Defence Халука Байрактара о 10 млн долларов, которые он должен был уплатить за подключение будущего завода к энергосети в Украине, просто неправильно поняли.

Об этом по результатам своего расследования заявил сайт Forbes Украина, подчеркнув, что никто эти деньги не вымогал, просто глава компании Baykar Defence немного неверно выразился.

По данным Forbes Украина, в ноябре 2022 года Baykar обратился в "Укрэнерго", ДТЭК и "Укрзализныцю", чтобы получить технические условия присоединения будущего завода к сети. При этом выяснилось, что расположенному на удалении от ключевых подстанций и линий электропередачи предприятию понадобится очень большой объем электроэнергии.

Это потребовало от Baykar Defence строительства подстанции ​​на 110 кВ, модернизации существующей подстанции ​​и прокладки 10-12 км новой линии электропередачи. По просьбе турецких инвесторов, все эти работы были оценены неназванной частной подрядной организацией, подсчитавшей, что на их проведение нужны 10 млн долларов и два года.

"Ни одна из украинских энергокомпаний не проводила таких расчетов и не выставляла Baykar чек на 10 млн долл.", – приводит Forbes Украина слова неназванного чиновника из Минэнерго.

Ранее гендиректор предприятия Baykar Defence Халук Байрактар в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявлял, что за подключение к электроэнергии его строящегося в Украине завода он должен заплатить 10 млн долл. и ждать два года.