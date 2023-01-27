У производителя Байрактаров "попросили" 10 млн дол за подключение українського заводу к электрике

У производителя БПЛА, ставшего одним из символов побед ВСУ требовали взятку

Десять миллионов долларов и 2 года – такой срок и средства потребовали в Украине за получение разрешения на подсоединение будущего предприятия по производству всем известных "Байрактаров" к электрической сети. Об этой резонансной истории заявил генеральный директор предприятия Baykar Defence Халук Байрактар в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Бизнесмен признался, что за решение вопроса по подключению к электросети с него потребовали 10 миллионов долларов, но предупредили, что даже после этого работа займет до 2 лет. Такое предложение очевидно немало удивило Халука Байрактара, ведь, по его словам, на получение разрешения к подключению к энергосети своего офиса в Турции он не заплатил ничего, а по времени это заняло 1-2 недели.

Предприниматель отметил, что он поставил в известность власти Украины о подобном предложении. При этом он не уточнил, кто именно требовал такую баснословную сумму за

Впрочем, сам Халук Байрактар считает, что в настоящий момент куда важнее страдания украинцев, оставшихся без света и воды из-за ракетных ударов россиян.

При этом он уверен, что критично важно обеспечить как Украину, так и будущий завод, качественной ПВО, поскольку по нему россияне будут точно бить.

Отметим, что турецкий БПЛА "Байрактар" за время российской агрессии здорово помог против оккупантов, уничтожая колонны снабжения, российские системы ПВО: "Панцирь-С1", "Тор", "Бук", "Стрела-10" и артиллерию.

При этом как минимум 15 БПЛА турецкая компания передала Украине и вовсе бесплатно к тем 12 что были поставлены до 2022 года и 15 уже после начала войны с рф. При этом стоимость 1 БПЛА составляет порядка 5 млн дол.

Любопытно, что по прежним прогнозам строительство завода по сборке "Байрактаров" в Украине также займет как раз до 2 лет, то есть не исключено, что подключение энергосети специально планировали растянуть на этот срок.