У виробника Байрактарів "попросили" 10 млн дол за підключення українського заводу до електрики

У виробника БПЛА, який став одним із символів перемог ЗСУ, вимагали хабар

Десять мільйонів доларів та 2 роки – такий термін та кошти вимагали в Україні за отримання дозволу на приєднання майбутнього підприємства з виробництва всім відомих "Байрактарів" до електричної мережі. Про цю резонансну історію заявив генеральний директор підприємства Baykar Defence Халук Байрактар в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

Бізнесмен зізнався, що за вирішення питання щодо підключення до електромережі з нього вимагали 10 мільйонів доларів, але попередили, що навіть після цього робота триватиме до 2 років. Така пропозиція вочевидь чимало здивувала Халука Байрактара, адже, за його словами, на отримання дозволу на підключення до енергомережі свого офісу в Туреччині він не заплатив нічого, а за часом це зайняло 1-2 тижні.

Підприємець зазначив, що він повідомив владі України про таку пропозицію. При цьому він не уточнив, хто саме вимагав таку нечувану суму за

Втім, сам Халук Байрактар вважає, що зараз набагато важливіше страждання українців, які залишилися без світла і води через ракетні удари росіян.

При цьому він упевнений, що критично важливо забезпечити як Україну, так і майбутній завод якісної ППО, оскільки по ньому росіяни точно битиму.

Зазначимо, що турецький БПЛА "Байрактар" за час російської агресії здорово допоміг проти окупантів, знищуючи колони постачання, російські системи ППО: "Панцир-С1", "Тор", "Бук", "Стріла-10" та артилерію.

При цьому як мінімум 15 БПЛА турецька компанія передала Україні взагалі безкоштовно до тих 12 що були поставлені до 2022 року і 15 вже після початку війни з Росії. При цьому вартість 1 БПЛА складає близько 5 млн. дол.

Цікаво, що за колишніми прогнозами будівництво заводу зі збирання "Байракторів" в Україні також займе до 2 років, тобто не виключено, що підключення енергомережі спеціально планували розтягнути на цей термін.